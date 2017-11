Condemnats a la llibertat

La llibertat és un concepte tan bell com problemàtic. Convertida en un dret fonamental, la societat mai deixarà de preguntar-se si ja l'ha aconseguida, o si encara no ha aconseguit consumar-la. Llibertat política, d'opinió, pensament, consciència o expressió. Diferents variants d'un mateix impuls: la voluntat de no ser frenats. Lliures o determinats, aquesta sembla ser la qüestió.





És una experiència quotidiana el sentir-nos "lligats de peus i mans". Diàriament, ens veiem constrets per exigències en tots els fronts de la nostra vida, que ens "obliguen" a actuar d'una manera que potser no sigui la que ens hauria agradat. Els impulsos del nostre ésser individual entren en conflicte amb els de la societat, i se'ns imposa un imperatiu constant: cedir o ser rebutjats; fins i tot castigats.





No podem fer el que vulguem quan vulguem, i això, com nens amb cuirasses d'adult, ens frustra.





Tenim desitjos de satisfer que no poden ser satisfets, i davant la repressió dels mateixos, ens sentim atacats, inhibits del nostre dret d'expressar-nos, de ser nosaltres. Ens fa mal, perquè sentim que no ens deixen actuar tal com som. I si no puc ser jo, per què ser?





Així funciona el nostre impuls a la llibertat, en sentit positiu. La llibertat positiva és aquella que s'entén en ella mateixa com a absència de limitació, com no oposició per part del món. Si fos real, la nostra activitat estaria desbocada i no tindria fre. Però en té. Limitats per la nostra societat, el nostre cos, el nostre entorn, les nostres creences ... Hem d'acceptar que no tot és possible, ni ha de ser-ho. Per la seva innocència, la llibertat positiva és tan idíl·lica com il·lusòria: ignora que sempre hi haurà fronteres que no serà possible traspassar.





Prenem consciència de la nostra llibertat quan la pensem en termes negatius.





La llibertat negativa és aquella que parteix del coneixement del seu caràcter limitat per expressar-se. Som lliures quan coneixem els marges que no podem sobrepassar, els límits que no ens és possible transgredir. Limitats, som lliures, perquè ens apropiem dels confins que emmarquen el camp de l'acció possible.





Per això, al marge del que passi, la llibertat no deixarà d'estar present. Passi el que passi, no deixarem de ser lliures. Tot i que el grau de llibertat sigui ínfim, aquesta mai podrà ser anul·lada completament. Per molt limitades que siguin les nostres opcions, res ens podrà treure la capacitat de decidir, ja que la possibilitat de no decidir, que en si mateixa és una decisió, sempre serà una alternativa.





Només la por ens impedeix trencar el tauler d'un joc les normes de la sentim que ens oprimeixen.





Com veiem, prendre consciència de la nostra llibertat és, sobretot, prendre consciència dels nostres límits. Fet això, s'obrirà davant la nostra mirada un horitzó d'acció, però també un àmbit de decisió, que impregnarà cada racó de la nostra ment i la nostra vida. Un fet tan esperançador com impactant. Tan aterridor com humà.





Lliures, que no és poc.