Presenten la primera demanda a Espanya per considerar l'ansietat una malaltia professional

Amiant









Cinc treballadors d'una empresa de situada a la Zona Franca de Barcelona han presentat aquest dilluns la primera demanda de l'Estat que reclama el reconeixement dels trastorns d'ansietat i depressió com a malaltia professional, ha informat Col·lectiu Ronda en un comunicat.





Els treballadors de Honeywell demanen que se'ls reconeguin els episodis d'ansietat i depressió provocats per la perspectiva de passar la resta de la seva vida sotmesos a revisions mèdiques per detectar patologies fruit de la seva exposició a l'amiant.





Demanen una reparació dels danys i perjudicis que han causat l'ansietat derivada a l'exposició a l'esmentat mineral, que no s'hagués produït "si l'empresa demandada hagués complert les seves obligacions en relació a la prevenció i seguretat en el treball", exposen.





La demanda, recolzada per l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya, compta amb el precedent d'una resolució del Tribunal Superior de Justícia de París, que el juny del 2016 demanava indemnitzar 80 empleats de l'antiga Honeywell per lesions d'ansietat per l'exposició a l'amiant que van patir els treballadors.





PROHIBICIÓ DE L'AMIANT A 2002





Els esmentats empleats van treballar diàriament amb companys que van patir seqüeles físiques pel seu contacte amb l'amiant, un producte que la multinacional va utilitzar per a la fabricació de les pastilles de fre fins a 2002, quan va entrar en vigor la prohibició d'usar i comercialitzar aquest mineral.





El col·lectiu d'advocats, que ha impulsat la demanda, ha remarcat que l'esmentada empresa acumula en el que va d'any 17 sentències, incloent resolucions del Tribunal Suprem (TS), que fan responsable a la companyia de defuncions i malalties d'extreballadors provocades per l'exposició a l'amiant sense mesures de seguretat.