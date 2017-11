Brussel·les vol multar Espanya amb 105.000 euros diaris pel retard en aprovar la llei hipotecària

El procediment d'infracció es va obrir al maig de 2015.





La Comissió Europea ha demanat al Tribunal de Justícia de la UE que imposi a Espanya una multa de 105.991 euros per cada dia de retard per reformar la llei hipotecària.





Aquesta va ser aprovada el 3 de novembre pel Consell de Ministres i ara ha de superar els tràmits corresponents al Congrés i al Senat.





Així es desprèn del recurs presentat per l'Executiu comunitari, en el qual sol·licita que s'imposi aquesta sanció diària des del moment en què el Tribunal europeu corrobori en una sentència l'incompliment de l'obligació d'adoptar o notificar les disposicions necessàries per complir amb la directiva sobre contractes de crèdit.

En concret, aquesta normativa europea havia d'haver estat inclosa pels Estats membres en les seves legislacions nacionals abans del 21 de març del 2016.





Brussel·les va obrir aquest procediment d'infracció al maig de 2015 i va enviar un dictamen motivat al novembre de 2016 per la mateixa qüestió.





Finalment, la Comissió Europea va denunciar a Espanya davant l'Alt Tribunal a l'abril d'aquest mateix any, al costat de Croàcia, Xipre i Portugal, per retardar-se en la seva obligació d'adaptar les seves normatives nacionals a les disposicions recollides per la directiva europea.





Per això, Brussel·les demana al TJUE que declari que Espanya ha incomplert les obligacions recollides en aquesta legislació i proposa que s'imposi una multa "coercitiva" diària de 105.991,60 euros.





L'import, defensa l'executiu comunitari, s'ha calculat "tenint en compte la gravetat i la durada de la infracció i l'efecte dissuasori en funció de la capacitat de pagament" d'Espanya.





El Govern va aprovar finalment en Consell de Ministres el Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari el passat 3 de novembre i ara ha de superar els tràmits parlamentaris per a ser aprovada formalment.





El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat ha assegurat llavors en un comunicat que la norma compta amb un "ampli consens polític".





El titular d'Economia, Luis de Guindos, va assenyalar també que el retard per aprovar aquesta norma es va deure principalment al fet que el Govern es trobava en funcions en 2016 ia la situació a Catalunya.