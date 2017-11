Més de 60.000 ofertes durant el Cyber ​​Monday, al web d'El Corte Inglés

Enviament gratuït per compres superiors a 50€.





El "Cyber Monday" d'El Corte Inglés celebra el seu cinquè aniversari amb més de 60.000 ofertes exclusives online a tots els seus departaments.





Duranrte tot el dia d'avui, el web d'El Corte Inglés ofereix ofertes i promocions en telefonia, televisors, moda, i també en alimentació.





Així, per cinquè any consecutiu, El Corte Inglés se suma al "Cyber Monday" americà, una cita obligada per als clients digitals, i que pot servir per avançar les compres nadalenques i aprofitar els descomptes.





Les marques de moda, llar, llenceria o equipatge presenten descomptes de fins al 60%, on podem trobar des de bosses, abrics o jerseis per combatre el fred, fins decoració o maletes per anar preparant el proper viatge.





Els més esportistes també es beneficien de fins a un 50% en roba i sabatilles esportives de marques com Nike, Adidas o Converse.





La tecnologia ofereix promocions úniques en telèfons mòbils, ordinadors en què es pot estalviar fins a 300 euros, 40% de descompte en una selecció d'electrodomèstics o fins a 1.000 euros menys en una televisió.





ENVIAMENT GRATUÏT





Els clients rebran gratuïtament les comandes superiors a 50 euros i tindran l'oportunitat de canviar o retornar a botiga qualsevol producte sense cap cost, fins al gener.





A més, podran realitzar totes les seves compres de Nadal en una sola comanda i fins i tot sol·licitar, gratuïtament, empaquetat per a regal.