El Cercle d'Economia sosté que si no hi ha diàleg després del 21D regnarà el "caos"

Defensen les eleccions del 21D com una "oportunitat".





El Cercle d'Economia ha sol·licitat als partits polítics que concorren a les eleccions del 21 de desembre que es comprometin a desenvolupar la seva futura acció política en el marc de la legislació vigent en cada moment, "sense que això representi renunciar als seus objectius".





Segons la seva opinió, la convocatòria d'eleccions es converteix en una oportunitat, ja que sigui quin sigui el seu resultat, s'ha d'iniciar una nova etapa en què prevalgui la voluntat de diàleg i entesa, i ha considerat que "l'alternativa és el caos".





Segons el Cercle, "després de diversos anys sumida en una dinàmica de radicalització, ara la societat catalana es veu enfrontada a una conjuntura d'una gravetat desconeguda" en democràcia a Espanya ia la Unió Europea.





DALTABAIX ECONÒMIC





"Un compromís clar i compartit en aquest sentit serviria per frenar el daltabaix econòmic que venim patint", ha indicat l'organització aquest dilluns en un comunicat.





El Cercle ha assegurat que Catalunya està registrant un "gravíssim deteriorament" de la seva economia pel trasllat de seus d'empreses i una caiguda de l'activitat en sectors com el consum i el turisme, i ha alertat que aquesta dinàmica pot consolidar-se o fins i tot accelerar si no es garanteix una mínima previsibilitat.





Ha argumentat que l'activitat empresarial requereix d'uns marcs d'actuació previsibles i ha afegit que "la seva absència, en un entorn tan globalitzat i obert, comporta una pèrdua immediata d'activitat econòmica".





Segons el Cercle d'Economia, en els últims anys el nivell de confrontació política "ha resultat extraordinari", però en cap moment l'activitat econòmica es va veure seriosa i visiblement alterada fins a l'anunci d'una declaració unilateral d'independència.

"Va despertar l'alarma i la reacció immediata, no només de grans corporacions, sinó també de pimes i ciutadans", lamenta.





"Si la polític a catalana no recondueix de forma urgent aquesta deriva, els ciutadans es veuran abocats a patir les conseqüències de forma ja directa i immediata, com per exemple, amb un augment de la desocupació", avisa l'organització presidida per Juan José Brugera.





Afegeix que, una dinàmica d'aquest tipus, agreujada per una política incapaç de generar confiança, "podria conduir a un seriós, quan no descontrolat, malestar a una ciutadania que evidencia fractures molt preocupants".





PROPOSTES REALISTES





L'organització ha considerat que és "indispensable" que els partits vagin a les urnes amb propostes concretes i realistes, no només sobre el conflicte territorial, sinó també sobre totes aquelles qüestions que condicionen el present i el futur immediat dels ciutadans.