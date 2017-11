Forats de cuc: viatjant pel temps i l'espai

Un forat de cuc és una entitat teòrica permesa per la teoria de la relativitat general d'Einstein en la qual la curvatura de l'espai-temps connecta dues ubicacions (o temps) distants en l'espai.





El nom forat de cuc va ser encunyat pel físic teòric americà John A. Wheeler en 1957, basat en una analogia de com un cuc podria fer un forat des d'un extrem d'una illa a través del centre fins a l'altre extrem, creant així un " drecera "a través de l'espai intermedi.





El concepte més comú d'un forat de cuc és l'anomenat pont d'Einstein-Rosen, formalitzat per primera vegada per Albert Einstein i Nathan Rosen en 1935.





Aquests camins, anomenats ponts d'Einstein-Rosen o forats de cuc, connecten dos punts diferents en l'espai-temps. Aquests camins teòricament creen una drecera que redueix el temps i la distància de viatge.





Els forats de cuc contenen dues boques, amb una gola que connecta les dues. La boca probablement sigui esferoïdal. La gola pot ser un tram recte, però també pot estar retorçat.









El 1962, John A. Wheeler i Robert W. Fuller van poder demostrar que tal forat de cuc col·lapsaria instantàniament després de la formació, llavors ni tan sols la llum passaria.





En un article de 1988, els físics Kip Thorne i Mike Morris van proposar que aquest forat de cuc podria estabilitzar en contenir alguna forma de matèria o energia negativa (de vegades anomenada matèria exòtica).





Encara hi ha molta especulació sobre si és possible que els forats de cuc realment existeixin i, en aquest cas, quines propietats realment posseirien.









La ciència ficció és plena d'històries de viatges a través de forats de cuc.





Però la realitat de tal viatge és més complicada.





La mida és un gran problema. Es prediu que els forats de cuc existeixen a nivells microscòpics d'aproximadament 10 -33 centímetres. Però amb un univers en expansió pot ser que siguin d'una mida més gran.





Un altre problema prové de l'estabilitat. Els forats de cuc predits d'Einstein-Rosen serien inútils per viatjar perquè es col·lapsen ràpidament.





Però investigacions més recents diuen que un forat de cuc que contingui matèria "exòtica" podria romandre obert i invariable per períodes de temps molt més llargs.





La matèria exòtica, no la matèria fosca o l'antimatèria, conté densitat d'energia negativa i una gran pressió negativa. Si un forat de cuc contenia suficient matèria exòtica, ja sigui natural o artificialment agregada, podria usar-se com un mètode per transmetre informació a un destí llunyà o per enviar viatgers a través de l'espai.





La tecnologia d'avui és insuficient per fer més gran o estabilitzar forats de cuc, en el cas que trobéssim un. No obstant això, els científics continuen explorant el concepte com un mètode de viatge espacial amb l'esperança que la tecnologia futura pugui aprofitar-ho.





Exemples al cinema:





Els forats de cuc són molt coneguts per la seva aparició en la ciència ficció. La sèrie de televisió Star Trek, per exemple, parla de l'existència d'un forat de cuc estable i transversal que connectava el "Quadrant Alfa" de la nostra galàxia (que conté la Terra) amb el distant "Quadrant Gamma".





De manera similar, pel·lícules com Sliders i Stargate han fet servir el concepte de forats de cuc com a mitjà per viatjar a altres universos o galàxies distants.





Dóna molt de si aquest curiós objecte, el moment sublim i molt ben explicat està en la preciosa pel·lícula Interstellar, en el qual travessen un forat de cuc en forma d'esfera i viatgen fins a una altra galàxia. Una pel·lícula que tot amant del cosmos hauria de veure.

via GIPHY

Potser en un futur, de moment bastant llunyà, puguem detectar o potser crear-ne un, però ... tot ha d'augmentar molt el coneixement del cosmos. De moment haurem de conformar-nos amb viatjar a altres mons amb la ciència ficció.





Article publicat originalment en Univers Bloc .