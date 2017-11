Hisenda reclama gairebé 6 milions d'euros de l'IVA de subvencions a institucions culturals catalanes

Diverses institucions culturals han informat de la reclamació de l'IVA.





L'Agència Tributària ha reclamat el pagament de 5,7 milions d'euros en concepte de l'IVA per les aportacions públiques rebudes a Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Teatre Lliure, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Mercat de les Flors, CCCB i Festival Temporada Alta.





El Ministeri d'Hisenda ha reclamat al Mercat de les Flors un milió d'euros, respecte als exercicis entre 2013 i 2015, encara que sobre 2014 s'està pendent de judici pel requeriment de 200.000 euros d'aquest any, que van ser abonats l'any passat.





A l'Teatre Lliure li ha requerit 1,3 milions fins al 2016; del Macba, 1,1 milions; al Festival Temporada Alta, 1,4 milions; al MNAC, un milió, i al CCCB, 300.000 euros -pagats però recurridos-.





Des que el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, va posar el crit al cel dissabte pel requeriment d'Hisenda, s'ha produït un degoteig d'institucions culturals catalanes que han informat d'una reclamació de l'IVA.





IMPACTE ECONÒMIC NEGATIU





Valentí Oviedo ha xifrat en 3,5 milions d'euros l'impacte econòmic negatiu global dels requeriments en les institucions culturals en què l'Ajuntament té majoria al patronat.





I ha calculat que la petició podria elevar-se a entre 25 i 30 milions si el requeriment s'elevés a totes les entitats culturals consorciades amb presència del consistori des de 2014 fins a l'actualitat.





Oviedo està sorprès davant la disparitat de les institucions a les quals s'ha dut a terme el requeriment, i ho ha atribuït al criteri subjectiu de cada inspector, tenint en compte que hi ha exercicis revisats dels que no s'ha presentat reclamació, com és el cas del Mercat de les Flors el 2015, sobre el qual es va tancar la inspecció de forma correcta.





L'estratègia dels fiscalistes se centra ara en formular al·legacions, presentar una petició de disconformitat i "dispensa en garantia", que implica una suspensió del pagament reclamat fins que hi hagi sentència ferma, encara que això també impedeix rebre noves subvencions, ha dit el gerent.





LLEI DE CONTRACTACIONS





Dins de l'estratègia, també ha confiat que es tingui en compte que el 9 de novembre va entrar en vigor la nova Llei de contractacions, que eximeix de pagar l'IVA per rebre subvencions.





A més, ha defensat que tant fiscalistes com a contractistes consideren que les subvencions rebudes per les institucions culturals no estan vinculades al preu, sinó al manteniment de la programació i estructura de la institució.





DISCONFORMITAT DEL MNAC





En el cas del MNAC, porten anys "lluitant" contra aquest requeriment que li ha afectat respecte a les anualitats 2013, 2014 i 2015, i ha recorregut cada reclamació i ha signat amb disconformitat.





Oviedo també ha atribuït l'afectació especial d'aquest requeriment a institucions catalanes a la riquesa del model de consorcis i fundacions amb capital públic i privat, tan característic a Catalunya, respecte a la resta de l'Estat.