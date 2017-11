Bonet acusa Puigdemont de fer el ridícul per proposar que Catalunya voti si abandona la UE

Sosté que el procés sobiranista ha fet molt de mal.





El president de Freixenet, José Luis Bonet, ha acusat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de fer "el ridícul" a Bèlgica i ha titllat d ' "esperpent" la seva proposta de sotmetre a referèndum la sortida de Catalunya de la Unió Europea.





"Això és un despropòsit del president Puigdemont, espero que no tingui res a veure amb el clima de Bèlgica, ja que ha perdut els rems", ha assegurat Bonet.





Bonet ha admès que "cal respectar a les persones" i ha assegurat que Puigdemont "és molt lliure de ser aquí i dir el que vulgui, passejar-", però ha considerat que fa "el ridícul" a Bèlgica.





El president de Freixenet ha assegurat que no té "intenció" reunir-se amb Puigdemont a Brussel·les, tot i que no es negaria "a parlar amb ell" i "li saludaria" si el veiés.





Bonet ha avisat que "els danys principals" del procés s oberanista han estat "per a Catalunya" i ha considerat que si la crisi catalana pot retallar "cinc dècimes" al PIB espanyol, en el cas del català, "evidentment més" i ha insistit que el dany a la marca per a Barcelona i Catalunya "és molt greu".





"És curiós que aquestes persones que diuen que estimen a Catalunya li facin tant de mal. No ho entenc", ha subratllat, deixant clar que el Procés també ha fet mal "a Espanya" i "a Europa".





En ser preguntat si creu que es pugui donar marxa enrere en aquest mal, el president de Freixenet ha assegurat que el dany és "reversible", "recuperable" però "serà complicat" la tornada de les empreses que ja "han sortit" de Catalunya.

"Els costa molt", ha avisat, especialment en el cas de les empreses financeres, per a les que és "fonamental estar dins de la UE".





"Si es compliqués el futur, ja veuríem. Seria un mal assumpte", ha admès, insistint que si les forces independendistes "seguissin per aquest camí, això seria molt dolent".





RESULTATS DE FREIXENET





Respecte a si el procés sobiranista tindrà un impacte negatiu en els resultats de Freixenet aquest any, Bonet ha confiat que "no" ja que el 80% del seu negoci "està fora d'Espanya" tot i que el mes d'octubre, que ha qualificat de "octubre negre", va ser "dolent" per a l'empresa.





"Ha fet molt de mal", ha denunciat sobre el procés sobiranista.





"Les empreses s'han anat perquè volen estar a la Unió Europea fonamentalment", ha assegurat el president de Freixenet, que ha insistit que "el sensat" és una Catalunya "dins d'Espanya i dins d'Europa".





En aquest context, les eleccions a Catalunya el pròxim 21 de desembre "seran molt importants".





"Aquí si el poble de Catalunya va a parlar des de la democràcia", ha recalcat, criticant la "mobilització" de l'1 d'octubre durant la consulta sobiranista, que ha deixat clar no que «un r eferéndum ni cap votació democràtica".