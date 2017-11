TV3 sosté que Montoro li reclama 167 milions d'euros

Critiquen a l'Administració Tributària.





La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha estimat en 167.400.000 d'euros l'impacte que pot tenir en les seves arques els procediments iniciats pel Ministeri d'Hisenda per reclamar el pagament de l'IVA per les aportacions de la Generalitat entre 2015 i 2018 .





Així, mitjançant un comunicat, la CCMA expressa la seva "disconformitat" amb aquesta reclamació, així com la voluntat d'iniciar tots els procediments legals oportuns per defensar els interessos legítims de TV3 i Catalunya Ràdio ".





També expressen la seva "disconformitat" perquè sostenen que la reclamació del Ministeri d'Hisenda "no està avalada per cap llei" sinó "exclusivament per un canvi de criteri" de l'administració tributària.





La Corporació també ha assenyalat que "aquest conflicte amenaça la viabilitat dels mitjans públics" i ha expressat la voluntat d'iniciar tots els procediments legals oportuns per defensar els interessos legítims de TV3 i Catalunya Ràdio ".





La CCMA ha passat de gestionar-se amb 457.500.000 d'euros el 2010 a fer-ho amb 302.400.000 el 2017





Segons la CCMA, el Ministeri d'Hisenda ha iniciat el procediment perquè la CCMA aboni l'IVA per les aportacions que la Generalitat ha realitzat a la corporació els anys 2015, 2016 i 2017.





Així mateix, ha paralitzat el pagament a la CCMA de l'IVA encara pendent de retorn de part del 2016 i, també, de l'import corresponent a l'exercici 2017.





La suma d'aquestes actuacions entre 2015 i 2017 suposa un impacte global negatiu de 147 milions d'euros, segons la CCMA.