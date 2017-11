Rajoy: "La reforma de la Constitució no pot ser un premi al que pretén liquidar-la"

Rajoy ha citat a Tarradellas per referir-se a Puigdemont.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha expressat que la reforma constitucional no pot ser un premi a qui pretén liquidar-la, en al·lusió al procés independentista a Catalunya.





Així Rajoy, en una entrevista a Informatius Telecinco, s'ha mostrat disposat a entaular diàleg sobre la modificació de la Carta Magna, però com en ocasions anteriors, ha remès a "parlar de continguts".





"La reforma de la Constitució Espanyola no pot ser un premi per als que han pretès liquidar la Constitució", ha expressat Rajoy.





El president del Govern ha sostingut que "no pot permetre de cap de les maneres que Espanya es trossegi".





INTERVENCIÓ DE RÚSSIA





Preguntat per la intervenció russa en el conflicte català, Rajoy ha explicat que el 55% dels comptes falses que "van tractar el tema de Catalunya" provenien de Rússia i un altre 30% de Veneçuela.





"Els plantejaments de Puigdemont han estat a l'altura de totes les forces polítiques que he nomenat -Rússia i Veneçuela-".





"DE TOT, MENYS EL RIDÍCUL"





El president de l'Executiu ha citat l'exdirigent de la Generalitat, Josep Tarradellas, per referir-se a l'actitud del president cessat, Carles Puigdemont: "En política es pot fer de tot menys el ridícul".





En aquesta mateixa línia, el president del Govern ha criticat que "un bon governant" no es pot "espantar" perquè ha manifestacions al carrer que li criden "traïdor". Rajoy responia així, després de negar tenir constància que el president ara cessat anava a avançar les eleccions a Catalunya, el que ha negat.





APLICACIÓ DEL 155





Després d'un mes des de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, Rajoy ha fet un balanç positiu, ja que hi ha eleccions convocades i s'ha "tornat a la normalitat".





"MORTS AL CARRER"





Preguntat per les declaracions de la candidata d'ERC, Marta Rovira, que es va frenar la declaració d'independència perquè van ser alertats que hi hauria "morts al carrer", Rajoy ho ha titllat de "gran mentida" i "calúmnia" i per això ha emplaçat que "què digui qui va ser si és que algú va amenaçar" amb això.





REFERÈNDUM 1-O





Preguntat per si hi va haver errors de les forces policials de l'1-O: "no hi ha obri humana que sigui perfecta" però ha defensat que "van complir amb la seva obligació" tractat d'evitar una votació que es va declarar il·legal.





EXCONSELLERS A LA PRESÓ





"Jo no puc entrar a opinar sobre les decisions dels jutges i la Fiscalia", ha expressat Rajoy sobre la decisió que els exconsellers abandonin la presó per fer campanya en llibertat.