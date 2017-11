Rajoy a Puigdemont: "Un bon governant no es pot espantar perquè li diguin traïdor"

Rajoy carrega contra Puigdemont.





El cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ha assegurat que hi ha actuacions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que "freguen el ridícul" i li ha recriminat que no convoqués ell mateix les eleccions autonòmiques a Catalunya. Al seu entendre, "un bon governant" no es pot "espantar" perquè hi hagi manifestants al carrer "cridant-li traïdor".





"Un governant ha de sentir a la gent i sentir el que li diu el carrer, però ha de tenir personalitat per prendre decisions i actuar d'acord amb l'interès general. I no es pot espantar perquè hi ha dos Mil, tres mil tres-o cinc mil manifestants cridant-li traïdor. Això no ho fa un bon governant ", ha declarat Rajoy.





En una entrevista a Telecinco el president del Govern ha qualificat de "calúmnia" i "falsedat" les declaracions de la dirigent d'ERC Marta Rovira acusant l'Executiu del PP d'amenaçar amb morts al carrer si seguien el full de ruta independentista. "És mentida, és una calúmnia i una vergonya que es pugui arribar a aquests nivells", ha emfatitzat.





Dit això, ha reptat la número dos d'ERC a que doni el nom de la persona que va amenaçar amb morts a Catalunya. "Si s'ha atrevit a dir una mentida d'aquestes característiques, per què no es va a atrevir a dir d'on treu ella aquesta informació", ha postil·lat, per recalcar que el seu Govern no ha "amenaçat a ningú".





UN MES DES DEL 155





Rajoy ha posat en valor l'aplicació de l'article 155 de la Constitució quan es compleix un mes de posada en marxa, subratllant que els funcionaris estan complint amb la seva funció "molt bé" després del canvi "traumàtic" que s'ha produït en assumir l'Executiu central les regnes de la Generalitat. De fet, ha assenyalat que en aquest mes "ja s'han pagat factures a proveïdors per una mica més de 1.500 milions d'euros".





Després justificar l'aplicació d'aquest precepte constitucional -que ha qualificat de "molt democràtic" - després que es donés la "situació excepcional" de declarar la independència, ha recalcat que "han canviat moltes coses" a Catalunya en aquest últim mes perquè s'ha "tornat a la legalitat" i s'han convocat eleccions d'acord amb la llei.





"L'administració està funcionant amb normalitat i amb tranquil·litat. L'objectiu ara és que després de les eleccions del 21 de desembre torni a Catalunya la tranquil·litat, la bona convivència i la normalitat, i que la recuperació econòmica continuï perquè això ha afectat l'economia de Catalunya ", ha asseverat.





RECORDA EL QUE DEIA TARRADELLAS





Davant les eleccions del 21 de desembre, ha dit que l'objectiu és "iniciar una nova etapa" i s'ha mostrat convençut que les coses "van a anar bé" per a aquells partits que creuen en la llei, l'Estat de Dret, la unitat d'Espanya i la sobirania nacional. "Sóc un convençut que les coses aniran bé", ha abundat, per afegir que no volia fer "especulacions" sobre si Puigdemont acudirà o no a Espanya davant de la votació del dia 21, tot i que podien "esperar-se qualsevol cosa" després de la seva fugida a Bèlgica.





Rajoy ha qualificat de "sorprenents" les declaracions que va realitzar aquest cap de setmana Puigdemont plantejant que Catalunya voti la seva continuïtat a la Unió Europea però ha dit que "vista la dinàmica" en què s'ha instal·lat l'expresident de la Generalitat li sorprèn "bastant menys "perquè ja s'espera" qualsevol cosa ".





"Deia Tarradellas fa ja alguns anys que en política es pot fer de tot menys el ridícul, però malauradament estem veient moltes coses que ja freguen el ridícul per part d'alguns dirigents polítics", ha emfatitzat, per subratllar que Puigdemont no ha tingut el " suport de ningú "a Europa fora de perill dels" alguns extremistes de dreta i d'esquerra "als quals només interessa que" les coses li vagin malament "a Europa.





"A EL MILLOR calcular malament LES COSES"





Rajoy ha dit que la "via" que tenen els independentistes és complir la llei perquè "es pot ser independentista a Espanya".





"El que no es pot fer és carregar-se la llei", ha avisat, després de ressaltar que "van portar les coses al seu límit" pensant "potser" que l'Estat no podia defensar-se perquè no tenia instruments o perquè el president del Govern anava a "mirar a una altra banda".





"Potser van calcular malament les coses. S'han equivocat, s'han saltat la llei i no es van adonar que Espanya és una gran nació i té una Constitució amb instruments legítims i legals per defensar-se", ha avisat el president del Govern, per reiterar que els independentistes "no han guanyat cap batalla" perquè no els ha donat suport cap Executiu europeu excepte els "grups més extremistes" del Parlament Europeu.