Bruno Mars actua a Barcelona i Madrid el 20 i 22 de juny

Concerts de Bruno Mars a Barcelona i Madrid el 2018









El cantant nord-americà Bruno Mars aterrarà a Barcelona i Madrid els dies 20 i 22 de juny de 2018, respectivament, com a part de la seva gira internacional, ha anunciat en un comunicat aquest dimarts la promotora Doctor Music.





L'intèrpret d''Uptown Funk!', 'Just The Way You Are' i 'Grenade', entre d'altres èxits, passarà el dimecres 20 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i el divendres 22 pel Wanda Metropolitana de la capital espanyola.





A més, l'artista hawaià oferirà concerts a Portugal, França, Alemanya, Regne Unit i Irlanda com a part d'aquesta gira europea durant l'estiu de 2018.





Les entrades per a Barcelona es podran adquirir a partir de les 10.00 hores d'aquest dijous 30 de novembre a través de les pàgines web de Doctor Music, Live Nation i Ticketmaster per un preu d'entre 45 i 130 euros.





En el cas de Madrid, les entrades estaran disponibles a partir del dijous 14 de desembre a la mateixa hora i en les mateixes plataformes.





Actualment, Bruno Mars es troba immers en la gira '24K Magic World Tour' a Sud-amèrica, per a la qual ha esgotat totes les entrades.