Futbol o obsolescència programada

En el partit València - Barça d'aquest diumenge es va viure una mostra més que el futbol a Espanya s'està quedant enrere, o el que és pitjor, que no avança perquè no volen alguns.

Leo Messi va marcar un gol que no va pujar al marcador. Després de xutar, al porter valencianista se li va escórrer la pilota, que va creuar la línia més d'un pam, i ho va veure tot l'estadi menys qui havia de veure-ho.









Com va dir Jordi Alba després del partit: "Tothom s'equivoca, però jo estava al mig del camp i ho he vist".





Per no ser, no és ni tan sols el primer gol fantasma de la temporada. La decisió humà no es va fer esperar ni un sol dia i, a la primera jornada de Lliga, ja va deixar veure, per enèsima vegada, que sense tecnologia no hi ha justícia.





En els primers minuts del Ahletic de Bilbao - Getafe, una falta lateral rematada per Jorge Molina va creuar clarament la línia de gol. Ni el línia, gairebé en paral·lel a la pilota, ni l'àrbitre van assenyalar el gol.

















I per no ser, no és ni el primer gol fantasma que li passa al Barça. En la passada temporada encara va ser més greu, ja que el gol que no va pujar al Villamarín contra el Betis hauria donat molt més que la victòria als blaugrana: els hauria donat el títol de Lliga.





En un centre rocambolesc, la pilota rebota en un jugador de Betis i es fica literalment mig metre a la porteria. De fet, un dels defenses andalusos, que venia de fer penal a Neymar, treu la pilota amb el seu cos totalment dins de la porteria.









L'interès d'uns pocs és evident. L'obsolescència programada és un negoci, i aquí ja fa pudor. Són masses els exemples que empenyen els dirigents a la vora del precipici de l VAR.





Cal recordar que en les majors lligues europees ja s'ha instal·lat el sensor de la pilota per quan travessi la línia de gol i la videorepetición. A Espanya, per alguna raó, no hi ha res.