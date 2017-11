Catalá defensa revisar la designació del CGPJ per afavorir la imatge d'independència judicial

L'Estat vol afavorir la percepció d'independència judicial









El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha apostat aquest dimarts per "revisar" la designació de vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per tal d'"enfortir" la percepció de la independència de la justícia espanyola que té actualment la ciutadania.





Durant la seva intervenció a Sevilla en els esmorzars informatius d'Europa Press Andalusia i la Fundació Cajasol en col·laboració amb Grup Abades, DKV i Orange, Catalá ha dit que els ciutadans "estan exigint que enfortim" aquesta percepció, tot i que ha indicat que creu "fermament" que la justícia a Espanya "és absolutament independent" i "funciona gràcies" a la tasca que realitzen 5.500 jutges, 2.500 fiscals i milers de funcionaris.





"No obstant això, sent així, la percepció social és que a Espanya tenim un problema d'independència judicial", ha asseverat el ministre del ram, que ha instat a "pensar com és possible que existeixi la contradicció" i, en aquest sentit, ha advocat per "revisar" el sistema de nomenaments i en concret de designació dels vocals del CGPJ, que "no dicten sentències però fan nomenaments de persones que després dicten sentències".





A l'acte, han estat presents, entre d'altres autoritats, la consellera de Justícia i Interior, Rosa Aguilar; el president de l'Audiència Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, o la fiscal en cap de Sevilla, María José Segarra.