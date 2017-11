Rosell veu "brutal" que Catalunya perdi 10 milions d'hores per vagues a l'octubre

Rosell critica les pèrdues per vagues









El president de la CEOE, Joan Rosell, ha considerat "brutal i terrible" que Catalunya perdés a l'octubre 10 milions d'hores per vagues, una dada de la qual "no es parla" i que ha dit que té un cost important per a les empreses i l'economia.





Rosell, en declaracions a Onda Cero, treia aquesta xifra a col·lació després de ser preguntat pel descens en un 3,9% de les vendes del comerç minorista a Catalunya durant el mes d'octubre, en què es va celebrar el referèndum independentista.





"El mes d'octubre a Catalunya ha estat molt convuls", ha subratllat Rosell, que ha afegit que en aquest mes el nombre d'hores perdudes per vaga en aquesta comunitat va ser de 10 milions, gairebé el mateix que es va perdre a tot Espanya l'any passat.