Santamaría compareix el 14 de desembre per informar sobre les ingerències russes a Catalunya

La vicepresidenta informarà sobre presumpta ingerència









La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, compareixerà el proper 14 de desembre davant la Comissió de Despeses Reservades del Congrés per informar de la presumpta ingerència russa a Catalunya. La compareixença tindrà lloc a porta tancada, el format que utilitza sempre aquest òrgan per preservar la confidencialitat dels assumptes tractats.





La data de la compareixença ha estat fixada per la presidenta del Congrés, Ana Pastor. D'aquesta manera es compleix la petició que va fer el PSOE, que va ser qui va sol·licitar explicacions a Santamaría per aquesta qüestió i també va demanar que anés al Congrés abans de les eleccions catalanes del 21 de desembre.





Serà en plena campanya electoral quan la número dos del Govern estatal i responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) informi sobre la presumpta ingerència russa als diputats, un per cada grup parlamentari, que van ser elegits pel Ple del Congrés per accedir a matèries classificades com a secret: Rafael Hernando (PP), Margarita Robles (PSOE), Irene Montero (Units Podem), Juan Carlos Girauta (Ciutadans), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNB) i Jordi Xuclà (PDeCAT-Mixt).





Els socialistes confien que Santamaría aclareixi què ingerències s'han produït i quines actuacions ha adoptat el Govern central enfront d'elles.





EL CNI I L'IMANT DE RIPOLL





Per la seva banda, el PDeCAT té sol·licitada la compareixença de Santamaría perquè expliqui els contactes que va tenir l'espionatge espanyol amb Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll (Girona) considerat cervell dels atemptats del passat mes d'agost a Barcelona i Cambrils.





Els independentistes podrien aprofitar la presència al Congrés de la número dos del Govern central el dia 14 de desembre per demanar-li dades sobre aquesta qüestió, tot i que el mateix director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha sol·licitat comparèixer per detallar la seva relació amb el terrorista que va morir en l'explosió de la casa d'Alcanar hores abans que els gihadistes atemptessin a la Rambla de Barcelona.





El CNI va informar fa dues setmanes que va contactar amb l'imam "seguint els protocols", quan aquest complia el 2014 una condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues, però ha recalcat que És Satty en cap cas va ser un confident.