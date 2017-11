BBVA acorda la venda del 68,19% de la seva filial xilena a Scotiabank per 1.850 milions

BBVA ultima la venda de la seva filial a Xile









BBVA ha rebut una oferta vinculant de l'entitat canadenca The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) per a la compra de la participació del 68,19% a BBVA Xile i activitats relacionades com el negoci d'assegurances de vida per uns 2.200 milions de dòlars americans ( 1.850 milions d'euros).





Segons ha anunciat aquest dimarts, el banc que presideix Francisco González té intenció d'acceptar la proposta, que no inclou l'activitat de finançament de vehicles del Grup Forum, que continuarà sent propietat al 100% de BBVA, de manera que l'entitat no abandonarà el país andí.





En el cas de materialitzar-se l'acord, l'operació generaria una plusvàlua neta per a BBVA d'aproximadament 640 milions d'euros i un impacte positiu estimat en el la ràtio de capital CET1 'fully loaded' del grup d'aproximadament 50 punts bàsics.





BBVA, que té un pacte d'accionistes amb la família Said, tenidora del 31,62% de la seva filial xilena, ha afirmat que desitja acceptar l'oferta de Scotiabank i, en compliment del pacte, ha comunicat aquesta decisió al seu soci perquè, si és el cas i si així ho desitja, exerciti el dret d'adquisició preferent sobre les accions a BBVA Xile en els mateixos termes que els oferts per Scotiabank o el dret d'acompanyament i vendre les seves accions a BBVA Xile a Scotiabank en les mateixes condicions que BBVA.





En qualsevol cas, la família Said pot no exercitar aquests drets i mantenir la seva participació, si així ho prefereix, segons ha explicat l'entitat. Com a assessor en l'operació, BBVA ha comptat amb la nord-americana Citi, mentre que el banc canadenc ha estat assessorat per Lazard.





"Aquesta és una operació positiva per al mercat xilè i és una oferta molt atractiva financerament per a BBVA", ha ressaltat el conseller delegat de BBVA, Carlos Torres Vila.





L'oferta valora BBVA Xile i activitats relacionades en més de dues vegades el valor en llibres i al voltant de 20 vegades el benefici, ja que, segons consta en l'informe financer de BBVA corresponent al primer semestre, el valor net comptable de la filial andina ascendeix a 796 milions d'euros, amb actius per import de 18.425 milions d'euros. El resultat obtingut per BBVA Xile en els primers sis mesos de 2017 va ser de 74 milions d'euros.





Per completar l'operació, Scotiabank haurà de dur a terme una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre la totalitat de les accions de BBVA Xile, si bé el tancament de la transacció estarà subjecte a l'obtenció de les autoritzacions reguladores corresponents.