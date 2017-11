Rovira: ERC seguirà "lluitant tot i els informes de la Guàrdia Civil"

Candidats d'ERC a les eleccions catalanes del 21D de 2017









La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha advertit aquest dimarts que el seu partit i l'independentisme seguiran "lluitant tot i els informes de la Guàrdia Civil", i la seva candidatura està disposada a guanyar les eleccions ia governar Catalunya siguin quines siguin les traves que trobin en el camí.





"Avui no estem abatuts. Continuarem defensant les nostres idees", ha dit en un acte de precampanya d'ERC a la platja del Somorrostro de Barcelona, on ha presentat als membres de la candidatura d'ERC a les eleccions del 21D de les quatre províncies catalanes .





Ho ha dit després de saber-se que la Guàrdia Civil investiga si ha tingut un paper en l'organització del referèndum de l'1-O, cosa a la qual la secretària general no ha al·ludit directament en l'acte, que ha estat sense preguntes.





No obstant això, la número 2 de la candidatura d'ERC per a les eleccions ha lamentat diverses vegades els processos judicials contra l'independentisme i també l'empresonament de líders sobiranistes, cosa que a més fa que les candidatures independentistes parteixin "sense igualtat de condicions".





A més, ha proclamat que els processos oberts contra l'independentisme encara donen més motius a ERC per continuar "lluitant per la república social i la igualtat d'oportunitats", al seu parer encara amb més força del que ho ha fet fins ara.





"El moviment sobiranista té a milions de persones preparades, il·lusionades i amb molta força per avançar. Per molts més empresonaments que hi hagi i mesures cautelars injustes que dictin, hi haurà altres persones prou preparades", ha afegit.





SERÀ LA PRESIDENTA?





També ha defensat que el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat és Oriol Junqueras, tot i que ha precisat que ella està preparada per assumir la responsabilitat davant de qualsevol eventualitat: "He promès a Oriol Junqueras que assumiré el que calgui en aquestes eleccions" .





"Assumiré el resultat d'aquestes eleccions, i em sento segura i molt ben acompanyada i il·lusionada", i ha explicat que així l'hi va transmetre a ell quan el va visitar a la presó la setmana passada.





Ha revelat que Junqueras li va transmetre que ERC ha d'anar "a per totes" en aquests comicis, i ha promès que així ho faran amb una idea fonamental: persistir.