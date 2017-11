Lolita Flores reivindica l'amor als 50 al Teatre Goya de Barcelona

Fins al 7 de gener.





Els actors Lolita Flores i Luis Mottola reivindiquen l'amor als 50 ia totes les edats en la comèdia "histriònica" d'amor 'Prefereixo que siguem amics'.





L'obra es podrà veure entre aquest dimecres i el 7 de gener al Teatre Goya de Barcelona.





"A partir dels 50 no som tan invisibles homes i dones. A una dona de 59 li pot agradar un de 50 i no ha d'anar als de 35. Que no som invisibles, que sempre hi ha un trencat per a un descosit" , ha destacat Lolita.





S'ha mostrat feliç de comprovar com els espectadors surten del muntatge, dirigit per Tamzin Townsend i text de Laurent Ruquier, amb l'autoestima més alta i "ganes de mirar-se al mirall".





LA PLAÇA DEL DIAMANT





La comèdia ha fet parada en diverses ciutats com Madrid i Saragossa, i suposa el retorn de Lolita a la capital catalana, després de convertir-se en Colometa a 'La plaça del diamant' de Mercè Rodoreda, adaptada per Carles Guillén i Joan Ollé.





A diferència de l'obra de Rodoreda, on es trobava sola a l'escenari i tenia molta pressió, ara celebra la "complicitat i energia química" del seu company a l'escenari, que li pot tirar un cable amb el text.





Lolita dóna vida a Clàudia, una florista que ronda els 50, és independent i segura de si mateixa, i que, després de cinc anys d'estar enamorada del seu amic Valentí, s'atreveix a confessar-li el seu amor, i aquest li respon amb la frase : "Prefereixo que siguem amics".





Ella vol canviar les lleis de l'amistat, ia partir d'aquí se succeeixen gags i situacions de riure, han explicat els actors.