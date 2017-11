El Govern convoca oposicions per a professors a Catalunya

Per cobrir 2.000 places.





El secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, ha anunciat que el Govern va a llançar aquest dimecres 29 de novembre la convocatòria d'oposicions per cobrir 2.000 places de professors.





Una competència que ostenta després d'assumir les competències educatives, com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Aquestes places van ser anunciades a l'octubre de 2016 pel llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el seu discurs en el Debat de Política General de Catalunya.





Les proves s'iniciaran a l'abril de 2018 i les sol·licituds s'han de presentar de l'1 al 20 de desembre, segons ha informat Marín en el lliurament dels Premis anuals d'AECOC als millors treballs acadèmics i periodístics.





Així mateix, ha indicat que aquesta convocatòria és "un gest de reconeixement, tranquil·litat i garanties" del Ministeri d'Educació als opositors, després que li hagi "tocat" assumir les competències educatives d'aquesta comunitat autònoma.





També ha assenyalat que espera que la resta d'administracions facin el mateix i convoquin oposicions per al proper any.





Es tracta de les places incloses en l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2017, entre les quals figuren 1602 places per a Educació Secundària, 373 per a Primària i Infantil i, la resta, destinades a escoles oficials d'idiomes i d'Arts Plàstiques i Disseny .





Aquest any s'ha celebrat a Catalunya el concurs d'oposició per a l'ingrés de professors en Formació Professional per al qual es van convocar 300 places i es presentació 3.300 aspirants.





Actualment els seleccionats es troben en la fase de pràctiques amb estada de sis mesos en els centres educatius.