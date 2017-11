Un de cada tres barcelonins comet infraccions en els seus desplaçaments

Els que es mouen més segurs són els que van en cotxe.





Un de cada tres ciutadans comet infraccions quan es desplaça pels carrers de Barcelona, segons l'estudi 'Auditoria Racc de Convivència', que analitza el comportament dels vianants, ciclistes, motoristes i conductors que circulen per la capital catalana.





L'estudi conclou que la majoria dels ciutadans se senten segurs quan es desplacen per Barcelona, encara que els que se senten més segurs són els que es mouen en cotxe (79%), seguits dels que van a peu (71%), segons ha informat aquest dimarts el Racc en un comunicat.





Els ciutadans afirmen que se senten més vulnerables quan circulen amb moto (23%) i en bicicleta (15%), mentre que els vianants més ancians i les dones se senten més insegurs quan circulen a peu per la ciutat.





COMPORTAMENTS DE RISC





Per a la majoria de conductors, motoristes i ciclistes, el comportament de risc més freqüent entre els vianants és caminar per la vorera despistats (73%), un comportament que només reconeix un 10% dels vianants.





Saltar el semàfor en vermell és una infracció que els ciclistes cometen amb més freqüència segons la resta d'usuaris (55%), però només ho admeten el 6% dels ciclistes.





En canvi, als motoristes se'ls atribueix avançar en ziga-zaga (54%), segons es desprèn de les 1.300 entrevistes d'opinió.





Així mateix, s'ha observat a 15.000 usuaris i s'han analitzat 43 tipus de comportaments irregulars dels diferents modes de transport, i l'informe indica que el 30% dels ciutadans realitzen maniobres o comportaments irregulars que afecten la seguretat viària i la convivència.





La infracció més freqüent que es comet a Barcelona és no aturar-se completament en el 'Stop' (7,1% dels usuaris ho observen), seguida de no respectar el pas de vianants (4,4%) i no indicar la maniobra d' gir amb l'intermitent (4,1%).