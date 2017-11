Iceta vol que els exconsellers quedin en llibertat

Iceta defensa que la crònica política no sigui de tribunals.





El candidat del PSC a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, ha explicat que espera amb interès i esperança que s'aixequin les mesures cautelars contres els consellers cessats que estan a la presó, per poder afrontar la campanya electoral de la manera "el més normal possible ".





Iceta recordat que el seu partit va considerar des del prime dies "desproporcionades" les mesures cautelars de presó sense fiança.





Iceta és partidari que se'ls apliquin les mesures imposades contra els membres de la Mesa del Parlament, és a dir, la imposició de fiances i de presentar-se periòdicament davant el jutjat.





CRÒNICA DE TRIBUNALS





Tot i que ha declinat valorar la investigació de la Guàrdia Civil a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per la seva vinculació amb el referèndum de l'1 d'octubre, i ha afirmat: "Hem d'aconseguir a Catalunya que la crònica política no sigui una crònica de tribunals ".





CAP CANDIDAT INDEPENDENTISTA





Preguntat per pactes postelectorals, ha reiterat que no farà president a cap candidat independentista, tot i que advoca per parlar amb tots els partits per trobar "una solució el més estable possible".





Segons el també líder del PSC, el pitjor escenari seria repetir les eleccions davant l'impossibilitat d'acords després del 21-D, una possibilitat que "ningú vol".





Preguntat per la petició de la candidata Agnès Acostades que el PSC doni suport a Cs si és el no independentista més votat, ha respost que "la que pensa tota l'estona en escons és ella, si no, no parlaria tot tota l'estona d'això ".





Iceta ha insistit que ell és "el millor president per a aquesta etapa de la política catalana" i en què així el que defensarà en la campanya que comença la setmana que ve.