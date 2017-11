Hondures, la venjança electoral dels despullats

El debilitat aparent Estat d'Hondures, en els seus cassis dos-cents anys, va estar controlat i governat per l'elit de terratinents i comerciants acte retolats com "conservadors" i "liberals".





Durant els primers cent anys, els patrons col·locaven als capatassos d'Hondures mitjançant baionetes i escopetes.





A principis del segle XX, els conservadors (partit Nacional), per fer la pantomima democràtica, van crear l'anomenat partit Liberal, i així Hondures va viure tot un segle sota el (des) govern del bipartidisme (nacionalistes i liberals), fins a novembre del 2017 .





UN COP D'ESTAT QUE VA ABONAR RESISTÈNCIA





A finals de la primera dècada del present segle (2009), amb un cop d'Estat polític-militar, els rics al poder van accelerar el seu acte desestabilització política. I van abonar el sorgiment del moviment social que va ser el Front Nacional de Resistència Popular (FNRP) que exigia la restitució en el poder de Manuel Zelaya, president defenestrat pel cop d'Estat, i canvis estructurals profunds en la Hondures empobrida i alienada.





A partir del 2012, el FNRP declinar, i va donar origen a l'actual partit polític Llibertat i Refundació Lliure. Aquest "nou" partit, conformat, majoritàriament per polítics ex liberals, en les eleccions generals del 2013 (la seva primera participació), va quedar en el segon lloc, amb 37 diputats (del total de 128 diputats del Congrés de la República).





Però, el govern de Juan Orlando Hernández, del partit Nacional (coautor del cop d'Estat, al costat dels liberals), que té encara el control del Legislatiu i Judicial, va fer la "vida política" gairebé impossible. No només els van excloure de les comissions legislatives, sinó també els van impedir sistemàticament les iniciatives legislatives, fins els van retenir els honoraris a aquests diputats.





UNA DICTADURA "DEMOCRÀTICA" QUE VA EMPOBRIR A TOT UN PAÍS





Després del cop d'Estat (2009), Hondures va continuar en una sistemàtica dictadura "democràtica", on la il·legalitat, la corrupció i dissolució dels drets van ser constantment promoguts i premiats per l'Estat i els seus tres governants posteriors al cop.





La il·legalitat en la dictadura de Juan Orlando Hernández va superar la imaginació màxima quan aquest, en contra de l'article petri de la Constitució Política (Art. 239), es va autoproclamar com a candidat presidencial buscant la seva reelecció, sota el lema: "La vida millor per a Hondures no pot parar ".





En un país que després del cop d'Estat el nivell de pobresa va empitjorar en més del 10%, i el país va adquirir la marca mundial de "país més violent sense guerra".





La dissolució dels drets cobrar aspectes dantescos amb les massacres i assassinats selectius de defensors de drets. Sent el cas més repudiat l'assassinat de la Berta Càceres. El dissentir o difondre el pensament crític es castigava i castiga amb la pena de tancament, o desterrament, o enterrament.





UNA DICTADURA "DEMOCRÀTICA" QUE VA SUBESTIMAR A LES SEVES VÍCTIMES





En aquestes condicions la hondureñidad va ser obligada a tornar al ritual de les urnes. I, el dictador, creient que les seves víctimes estaven vençudes, va intentar re ungirse a les urnes al·legant ser l'ungit del Déu desconegut per seguir governant "Hondures per Crist".





Però, la resistència no estava morta. Aquesta tornar sobre les seves cendres i va derrotar fins i tot a la dictadura mediàtica dels massius mitjans de (des) informació, a la dictadura divina en campanya a favor del dictador (Cardenal, bisbes, capellans, pastors, apósteles ...). Va derrotar a la dictadura de la por.





El il·legal candidat presidencial i President de la República, Juan Orlando Hernández, es va mantenir en campanya electoral permanent durant tot el seu govern.





Va distribuir als seus electors, que ell mateix els empobria, bossetes de fesols africans retolats amb la seva fotografia i logo del seu partit. Va distribuir 50 Lempiras (equivalent a 2.5 dòlars) a tots els pobres electors que van créixer en nombre en el decenni del cop continuat. Va regalar pilotes, casetes de cartró, fogons ..., sacramentadas de: "benediccions amb la sang de Crist".





Va tancar, va bandejar o enterrar a tot defensor o profeta incòmode dels drets humans. Va perseguir i expulsar als "veneçolans", fantasmes d'Hugo Chávez, que suposadament portaven amb si el mortal del virus del "comunisme" a la "Hondures de Crist".





Però, res d'això va funcionar. Ni la dictadura, ni la dolorosa Hondures havia estat de Crist. Els pobra rebre les bosses de fesols, però van votar per l'Aliança (Lliure-PINU). Els "veneçolans chavistes", enemics de la dictadura, tenien carnet d'identitat hondurenya, ia les urnes van defenestrar al dictador ungit per Crist.





LA VENJANÇA ELECTORAL DELS EMPOBRITS





El dictador, i el seu virginal Primera Dama, abans dels primers resultats electorals emesos pel Tribunal Suprem Electoral (TSE), de genolls, i davant les seves càmeres de televisió, agraïen plorosos al seu Déu desconegut i al seu Crist per haver-li "ungit per segona vegada com a President d'Hondures ". Fins i tot creients o còmics governants de Guatemala i Equador, el van felicitar al dictador per anticipat. Però, les urnes van dir el contrari.





Depriment va ser la sorpresa per al dictador i la seva cohort quan el TSE va anunciar, el que ja havien anunciat els polítics de l'oposició: "Salvador Nasralla, candidat de l'Aliança Lliure-PINU, avantatja amb 5 punts per sobre del candidat del partit Nacional, Joan Orlando Hernández ".





Allà, el guirigall, el fervor i gratitud religiosa, la prepotència "democràtica", es va diluir en el rostre del ungit.





"Va ser un acord entre els partits de l'oposició i el partit Nacional perquè en els mateixos centres de votació es lliurés a tots els representants dels partits còpies legalitzades de totes les actes de votació. Nosaltres, com Lliure hem cuidat i assegurat perquè aquest acord es compleixi. Així, ells (partit Nacional) ja no podien fabricar o modificar actes de votació ", indica Dilcia Cantarero, dirigent departamental de Lliure a Copán. I així va ser. Aquest va ser el "taló d'Aquil·les" de Joan Orlando Hernández.





En 2013, Lliure va denunciar que el TSE va modificar les actes electorals (frau), però no tenia manera de mostrar evidències.





Aquesta vegada, té en el seu poder totes les actes electorals del país legalitzats pel TSE. El dictador no va poder fer la tradicional costum de: "oliar amb diners públics els resultats electorals a favor seu".





Aquesta venjança electoral dels empobrits significa una màxima responsabilitat per al govern de Salvador Nasralla i per a tota l'estructura política de Lliure.





Hondures, com a primer pas necessita la restauració dels drets fonamentals vulnerats, i rescabalament de les víctimes de la dictadura. Tasques res secundàries són la revisió de tots els contractes de concessió del territori i béns nacionals a empreses transnacionals, la supressió de la corrupció pública com la indústria més fàcil per enriquiment il·lícit, la restauració de la pacífica convivència social interna, etc.