La vaga d'examinadors de trànsit serà indefinida

El Comitè de Vaga no ha volgut negociar els serveis mínims.





La Direcció General de Trànsit (DGT) proposarà un 50% de serveis mínims per a la vaga d'examinadors a partir de desembre.





A més, argumenta que es tracta d'un "servei essencial" i que les aturades són una vaga "indefinida".





L'organisme finalment ha decidit aquesta mesura durant la reunió que ha mantingut aquest dimarts, amb el Comitè de Vaga de Asextra, entitat que agrupa el col·lectiu.





La trobada tenia com a objectiu negociar els serveis mínims a establir a partir d'aquest últim mes de l'any.





Segons destaca la DGT, el Comitè de Vaga no ha volgut negociar cap tipus de percentatge de serveis mínims en considerar que el servei d'exàmens no és un servei "essencial" per als ciutadans, de manera que l'aplicació d'uns serveis mínims produiria una " restricció injustificada del dret de vaga ".





Trànsit també ha confirmat que el col·lectiu pensa recórrer aquesta mesura davant els tribunals.





Trànsit al·lega que un dels motius pels quals ha proposat els serveis mínims en un 50% és que les proves per a l'obtenció dels diferents permisos per conduir es presten "en exclusiva" per la DGT a tot Espanya.





DRETS FONAMENTALS





"A més, per als ciutadans l'obtenció d'un permís de conducció pot suposar la satisfacció de diversos drets fonamentals com el dret a la mobilitat i el dret al treball, i per a les empreses que presten el servei d'escoles de formació també el dret a la llibertat de constituir empreses i el dret al treball, entre d'altres ", ha explicat l'organisme en un comunicat.





Per tot això, afirma que aquest servei públic "sí que pot qualificar-se com a servei essencial", al contrari del que sostenen els funcionaris en vaga.





A més, la DGT entén que la vaga s'ha estat prolongant de manera "indefinida" durant els mesos de juny, juliol, setembre, octubre, novembre i, més endavant, desembre, destacant que les aturades seran a jornada completa els dilluns, dimarts i dimecres de cada setmana.





Segons la DGT, aquesta fórmula "agreuja la situació i deixa en una indefensió absoluta al ciutadà ia les empreses del sector de les Autoescoles".