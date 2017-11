Sanció a una escola de Sant Cugat per la seva política de contractació masclista

Per una quantitat de 50.000 euros.





Inspecció de Treball ha imposat una sanció de 50.002 euros a l'escola concertada Viaró Global School de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per discriminació per raó de sexe en la seva política de contractació, arran d'una denúncia presentada pel sindicat CGT.





Segons ha informat CGT en un comunicat, la Inspecció de Treball ha imposat dues sancions de 25.001 euros per vulnerar la llei d'igualtat efectiva d'homes i dones, després de publicar a la seva web que "els professors de Vilaró seran sempre homes", i per no complir el dret d'igualtat en la promoció professional.





CGT ha mostrat la seva satisfacció per la resolució de la Inspecció de Treball i ha fet una crida a la comunitat educativa a lluitar per eliminar els concerts educatius.





El cap de Comunicació de Viaró Global School, Pablo Lozano, ha assegurat que han presentat al·legacions, de les que estan a l'espera de la decisió de la Inspecció, perquè consideren que "no discriminen".





ESCOLA DIFERENCIADA





Ha afirmat que és una escola diferenciada i que sí que hi ha professores en Infantil, però que en Primària i Secundària només hi ha professors en un model en el qual treballen "des de fa 50 anys", i que col·laboren amb altres centres diferenciats només per a nens.





La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat ha assegurat que no és competent en matèria laboral en un centre de titularitat privada.





Així ha remarcat que no se li ha dirigit cap institució, més enllà de la CGT, i que no li consta que s'hagi incomplert la normativa de concerts.