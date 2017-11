L'obesitat afavoreix l'aparició de la demència

La abominal és la més relacionada amb malalties degeneratives.





L'obesitat afavoreix el desenvolupament de la deterioració "d'algunes funcions mentals superiors, sobretot quan s'envelleix", donant peu a l'aparició de la demència, segons ha apuntat la presidenta de la S ocietat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN), Irene Bretón .





Així mateix, l'obesitat abdominal, un augment del perímetre de la cintura, "és la que més es relaciona amb les malalties degeneratives, cardiovasculars i amb el trastorn neurocognitiu", ha explicat la doctora Purificación García Martínez de Icaya.





En aquest sentit, "l'excés de greix que emmagatzema el cos és el contingut adipós, i la capacitat d'aquest s'acaba", i "quan ja no pot més aquesta greix va a altres òrgans que no estan preparats per a això, com per exemple el cor, fetge, ronyó, i el sistema nerviós ".





PROBLEMES DE MEMÒRIA





Per això, "aquest augment de lípids, de greix ectòpica, provoca alteracions estructurals i funcionals en el sistema nerviós, el que tradueix en problemes de memòria, aprenentatge o execució", ha destacat la doctora.





També, "una major resistència d'insulina s'associa amb nivells més alts de beta-amiloide, substància implicada directament amb el desenvolupament d'alguns tipus de demència", segons Breton.





A més, un altre dels factors que destaquen és que les persones amb obesitat poden presentar altres malalties cardiovasculars associades que són factors que influeixen de manera negativa sobretot el reg sanguini cerebral, i per tant contribueixen al deteriorament.





MALALTIA CRÒNICA





"L'obesitat és una malaltia crònica, que es defineix per un excés de greix corporal i que té uns certs efectes negatius en tot l'organisme"





Així es relaciona amb malalties com ara hipertensió, diabretes, triglicèrids, cardiovascular fins i tot amb el càncer. Avui en dia tots relacionats l'obesitat com a causa de tot això ", segons ha declarat la doctora Martínez de Icaya.





Així mateix, qualifica la malaltia com "l'epidèmia del segle XXI", ja que un de cada cinc espanyols té obesitat.





És mes, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) entre 1980 i 2014, la prevalença mundial d'obesitat gairebé s'ha duplicat.





En el cas concret d'Espanya, gairebé un 40 per cent de la població té sobrepès, i obesitat, més d'un 20, xifres que van augment segons l'edat, ha assenyalat l'experta.





VIDA SALUDABLE





Per tot això, ambdues societats, a través la campanya 'cuida el teu pes, cuida el teu memòria', llancen diversos hàbits de vida saludables que ajuden a prevenir el deteriorament; basant-se en una dieta saludable i l'exercici físic regular.





En aquest sentit, la doctora Núria Vilarrasa, coordinadora del grup de treball d'obesitat de la SEEN, ha recalcat que "cal canviar l'estil de vida, portar una dieta sana i equilibrada i per a això cal apropar-nos a la dieta mediterrània", ja que "s'ha vist que els pacients que s'adhereixen a ella s'ha començat a associar a menors riscos de demència".





Així mateix, la nutricionista ha argumentat que s'ha d'augmentar el consum de fruites i verdures, "intentant mantenir les cinc racions al dia", fomentar els llegums i hortalisses.





Però és important "evitar els alimetnos amb sucres generals", on han coincidit les tres expertes en la mesura del Ministeri de Sanitat a reduir la quantitat d'aquesta en un 10 per cent.





Al seu torn, ha recalcat l'exercici físic moderat, i amb això un bon mantenint de la hidratació. Fins i tot, les hores de son poden influir en el deteriorament, pel que ha recomanat dormir una mitjana de set hores.