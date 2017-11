Dastis acusa Puigdemont de desacreditar Catalunya davant la UE

Dastis demana a l'expresident que deixi de fer declaracions.





El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha aconsellat al PDeCAT que demani a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que "deixi de fer declaracions i així acabi d'aprofundir el descrèdit de Catalunya a la UE".





"Alguns en diuen dissonància cognitiva i altres fer el ridícul", ha dit Dastis en el ple del Senat.





En resposta a l'exconvergent Josep Lluís Cleries, que ha acusat el Govern d'actuar contra els interessos de Catalunya, "tot i amb això donen l'esquena a els interessos de l'Estat sencer ".





El ministre li ha replicat que si de cas considera "que la imatge de Catalunya es representa millor per part de Puigdemont, que no sap si Catalunya ha d'estar o no a la UE, a la qual considera un club de països decadents i obsolets".





"I que, creient-se ciutadà d'un país nòrdic, diu que els països nòrdics estan farts de subvencionar els països del sud, fent a faltar els països del sud i oblidant-se que Catalunya ha rebut aquestes subvencions", ha prosseguit Dastis.





AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT





Cleries, que ha esmentat la pèrdua de l'Agència Europea del Medicament (EMA) a la qual aspirava Barcelona com a prova de l'escàs suport del Govern a Catalunya, ha demanat directament la dimissió de Dastis.





Cleries li ha recordat que ha estat reprovat dues vegades al Congrés: "Quan et reproven ja se sap el que cal fer, la porta és gran, i li agrairan els serveis prestats encara que hagin estat nefastos".





El ministre ha reconegut que "la imatge exterior de Catalunya està patint un mal", però ho ha atribuït "entre altres coses" a les "tergiversacions i malinformaciones" de l'independentisme.





"Volem defensar els interessos de Catalunya, per descomptat, com una comunitat respectuosa del dret i gaudint dels beneficis de la seva pertinença a Espanya ia Europa, però em reconeixerà vostè que no ens ho posen fàcil", ha assenyalat també el ministre.