La imatge electoral de JuntsxCat és calcada a la dels 'comuns'

Junts per Catalunya ha llançat la seva imatge electoral per a les eleccions del 21 de desembre. Uns cartells amb uns logos amb caràcter ascendent, colors degradats i fotos de Carles Puigdemont del mateix estil.





Un estil molt semblant, gairebé calcat, a l'usat per En Comú Podem en les últimes eleccions generals. I que no està passant desapercebut per les grans similituds que tenen.





El mateix candidat del partit a l'21D, Xavier Domènech, ha ressaltat la "semblança raonable" en les xarxes socials.









Domènech ha aprofitat per fer campanya, i demanar als de la llista de Puigdemont que en comptes de copiar-"la gràfica" ha emplaçat que els copiïn en "lluita contra la corrupció" i "la lluita per l'habitatge".





També Pau Echenique ha qualificat de "plagi nivell penques-de-formigó-armat canta ja per bulerías" el disseny gràfic escollit per JunstxCat.





Fins i tot Joan Mena ha manifestat que "des dels temps de Mili Banili" no veia un "estafa tan escandalós com el plagi" del PDeCAT.





Per la seva banda, Puigdemont ha compartit un vídeo en el qual comenta la imatge de la propaganda electoral en la qual eludeix qualsevol allusió al presumpte plagi.