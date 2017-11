Ercros pacta amb els sindicats més de 100 acomiadaments a Barcelona i Tarragona

El cost de l'acord és de 11 milions.





La direcció d'Ercros i els representants dels treballadors han arribat a un acord sobre l'acomiadament de 105 treballadors distribuïts entre les plantes de Flix (Tarragona), Cardona (Barcelona) i Tarragona.





Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquesta reestructuració de personal ve derivada de la prohibició europea d'usar la tecnologia de mercuri en el procés de producció de clor.





Finalment, el nombre de persones afectades pels acomiadaments ha quedat en 105, de les quals 43 pertanyen a la fàbrica de Flix, 34 a la de Cardona, i 28 al complex de Tarragona, i el cost estimat de l'aplicació de l'acord ascendeix a 11 milions d'euros.





Totes les persones que vegin extingit el seu contracte tindran l'oportunitat de ser recol·locades en altres centres del grup a causa de les 149 sol·licituds de jubilació parcial voluntària que ha rebut.





La indemnització bàsica que percebran els treballadors afectats serà de 20 dies per any treballat amb un màxim d'una anualitat.





CANVI DE RESIDÈNCIA





Encara que l'acord contempla un paquet d'indemnitzacions addicionals per als que l'acceptació de l'oferta de treball d'Ercros els suposi canviar de residència, que pot arribar fins als 33 dies per any treballat amb un màxim de dos anys més 14.000 euros.





Als treballadors que optin per no acceptar l'oferta de recol·locació, si aquesta implica un canvi de residència, se'ls abonarà un import addicional, fins a un màxim de 20.000 euros.





Els primers contractes s'extingiran a partir del proper 11 de desembre i els últims al 31 de desembre de 2019, que és quan es preveu que finalitzarà el desmantellament de les instal·lacions tancades.





TECNOLOGIA DE MERCURI





Ercros va anunciar al gener de 2016 que retallaria la seva plantilla entre 150 i 200 persones durant 2017 a causa de la necessitat de cessar la producció de clor mitjançant la tecnologia de mercuri per adaptar-se a la normativa europea.





El maig de l'any passat, la companyia química va anunciar un pla d'adaptació a aquest canvi tecnològic ( 'Pla Act'), amb una inversió prevista de 63,7 milions fins al 2020 per augmentar la capacitat productiva de les plantes que fabriquen clor amb una altra tecnologia .





No obstant això, la producció d'aquest material es reduirà en un 56%, passant de les 298.000 tones actuals a 130.000.