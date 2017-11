El Govern central rendeix comptes al Congrés sobre el pacte d'investidura i la renovació de RTVE

El PSOE i Ciutadans formularan les preguntes.





El PSOE pretén que el Govern expliqui avui al Congrés el grau de compliment de diferents aspectes de l'acord d'investidura que va signar amb Ciutadans a l'agost de 2016.





Els socialistes estimen que encara estan pendents d'aplicar el 85,8% de les mesures.





Per la seva banda, Ciutadans aprofitarà el Ple per demanar explicacions a l'Executiu pel retard registrat a la posada en marxa del concurs públic que servirà per elegir el nou president i Consell d'Administració de RTVE.





Segons la llei, aprovada per la cambra baixa el setembre passat, els canvis en la directiva de la Corporació havien de dur-se a terme en tres mesos.





TRANPARECENCIA I CORRUPCIÓ





Així, encara que la vicesecretària general dels socialistes, Adriana Lastra, pretenia que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fes un balanç del compliment relatiu a la transparència, la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció, si bé el Govern ha derivat aquesta pregunta al ministre de Justícia, Rafael Catalá.





Una altra de les preguntes del PSOE l'ha de formular Meritxell Batet, coordinadora dels diputats i senadors del PSC, que vol saber si el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, està satisfet amb el desenvolupament del que s'ha acordat amb Ciutadans en l'àmbit que li competeix.

NOU PRESIDENT DE RTVE





Mentre que el portaveu parlamentari taronja, Juan Carlos Girauta, intentarà que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, aclareixi "quan pensa impulsar el nomenament d'un nou president de RTVE mitjançant el procediment acordat en l'última reforma de la Llei de la Ràdio i Televisió de titularitat estatal ".





Les Taules del Congrés i el Senat tenen intenció de posar en marxa un grup de treball que tindrà com a objectiu dissenyar el procediment d'aquest concurs públic.





La idea és que aquest grup estigui integrat per membres de les meses de les dues cambres, un per cada grup parlamentari, i pels portaveus de la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació de RTVE i les seves societats.





L'objectiu és acordar el més aviat possible aquest procediment de selecció per aprovar en pròximes setmanes la resolució que ho reguli i poder posar en marxa la renovació del Consell de RTVE, així com del seu president.