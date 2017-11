Qui va ser l'equip de Segona B al Bernabeu?

Marc Llorente condueix la pilota





El Madrid ho tenia tot fet abans de sortir a la gespa del Bernabéu després de guanyar a l'anada per 0-2, allà al camp del Fuenlabrada. Per això, Zidane va treure un onze ple de suplents.

MÉS INFORMACIÓ Quant li costa guanyar al Madrid!





El Fuenlabrada, per la seva banda, va sortir a donar-se un homenatge, a divertir-se, i va dominar el partit i les ocasions durant 60 minuts.





Els visitants van tenir ocasions molt clares de gol, però només van materialitzar una a la primera meitat, obra de Milla, el fill de l'exjugador del Barça.





A la segona part, per estrany que semblés, seguia sent el Fuenla l'equip que dominava. El Madrid, ni donant una mala imatge ni perdent a casa despertava, i els de 2a B podrien haver ampliat més l'avantatge amb un pal de Díaz.





No obstant això, en el partit que va ser el retorn de Bale, solament una va necessitar el conjunt blanc perquè Mayoral marqués l'1-1 i, posteriorment, el 2-1 que donava la volta al marcador.





El Fuenlabrada, però, no es mereixia sortir del feu blanc perdent, i va ser Portilla l'home que va posar el definitiu 2-2. Un resultat vergonyós per al Madrid, que ahir no va saber destacar davant un equip de Segona B.