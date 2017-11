Els taxistes paren a tot Espanya com a protesta per l'augment de llicències a Uber i Cabify

Mobilitzacions en el sector del taxi









Els taxistes de tot Espanya estan cridats a secundar dimecres una aturada de 24 hores a tot el país en protesta per la 'uberització' que, segons denuncien, està experimentant el transport públic urbà, en referència a l'augment d'empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), les firmes com Uber i Cabify, i la "competència deslleial" que, segons asseguren, practiquen aquestes companyies.





L'aturada arrenca a les 6.00 hores d'aquest dimecres i s'estén fins a la mateixa hora de dijous i està convocada per les principals associacions del sector (Fedetaxi, Antaxi, Elit i les plataformes TNT i Caracol).





Aquestes mateixes patronals han programat una manifestació a Madrid a les 11.00 hores als voltants de l'estació d'Atocha i fins a les portes del Congrés dels Diputats.





L'aturada i la manifestació suposen revifar el conflicte obert des de fa mesos entre el gremi del taxi i les empreses com Uber i Cabify, tota vegada que els tribunals han començat a concedir les al voltant del 10.000 llicències de VTC que s'espera es concedeixin per via judicial com a conseqüència d'un buit legal obert en el sector fa uns anys.





Així mateix, les mobilitzacions succeeixen a les ja registrades a la primera meitat de l'any i tenen lloc en tant el Ministeri de Foment ultima aprovar per reial decret un conjunt de mesures per ordenar tots dos sectors i que "convisquin en harmonia".





Els taxistes adverteixen de més mobilitzacions en cas que el després de l'aturada no observin "voluntat política" per solucionar el problema.





Les patronals de taxistes habiliten el que denominen "serveis mínims socials", taxis amb uns distintius que se centraran en atendre a col·lectius com a majors i discapacitats, als quals realitzaran carreres gratuïtes.





REIVINDICACIONS





Amb les mobilitzacions, el gremi denuncia la "inundació" de vehicles de VTC a les ciutats, i l'"intrusisme i la competència deslleial" que suposen per al taxi, a més de la "precarització" del sector.





En els propers mesos es calcula que els tribunals donin llum verda a unes 10.000 noves llicències d'aquests tipus de vehicles pel buit legal registrat entre 2013 i 2015.





El 2013 l'actual Govern del PP va pretendre acabar amb la liberalització oberta en el gremi pel precedent Govern socialista el 2009. Tot i això, el Reial Decret que va desenvolupar la modificació realitzada a la Llei d'Ordenació dels transports terrestres (LOTT) i que va fixar la proporció d'una llicència d'VTC per cada trenta de taxis no es va aprovar fins al 2015.





Així, les 80 primeres llicències de vehicle de lloguer amb conductor ratificades recentment pel Tribunal Suprem són autoritzacions demanades i denegades per la Comunitat de Madrid en 2014.





Aquesta allau de noves llicències sobrepassarà amb escreix la ràtio d'una VTC per cada trenta taxis que, de fet, ja es supera. En concret, les 10.000 llicències que s'esperen per via judicial triplicaran les al voltant de 6.000 que el sector té actualment i que ja de per si tripliquen les 2.200 que hauria de tenir en virtut de la ràtio que fixa la llei.





Davant aquest fet, el taxi considera insuficients les mesures que ultima Foment, per considerar que són de "difícil control". "Han d'anar més enllà davant el continu incompliment de la llei", va indicar el president de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, la passada setmana després d'una reunió amb el Ministeri.