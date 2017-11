El Girona queda eliminat de la Copa del Rei

Cabaco aclareix de cap





El Girona CF ha quedat eliminat de la Copa del Rei en la primera eliminatòria que ha disputat. El Llevant ha estat l'encarregat de deixar enrere als recentment ascendits després d'empatar a 1 al Ciutat de València.

MÉS INFORMACIÓ Empat de bojos al Villamarín





El còmput global de l'eliminatòria és de 3-1, després que els valencians guanyessin a Montilivi per 0-2 en l'anada.





De fet, van ser els de Pablo Machín dels que van començar avançant-se en el marcador, lògicament sent els més necessitats. No obstant això, el Llevant es va anar fent amo i senyor de l'encontre sobretot en la segona part, fins a aconseguir el gol de l'empat, obra de Morales.





Els granota arribaven al duel amb un equip ple de suplents i amb ganes d'oblidar el 0-5 que acaben d'encaixar en Lliga davant l'Atlètic de Madrid.





Tots dos equips van trigar a carburar i ficar-se al partit en un xoc amb molta falta de profunditat i, finalment, van ser els locals els que es van endur el gat a l'aigua.





Però la nit estava lluny de ser un èxit per al Llevant, i si en l'escalfament va perdre a dos jugadors per lesió -Rober Pier i Doukuré- en el transcurs de la segona part va veure com El Fan també queia lesionat.