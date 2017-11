Espanya lidera en trasplantament renal a tot el món, amb 65 donants per cada milió de població

Espanya és el país amb més trasplantaments de ronyó del món









Espanya és el primer país del món en trasplantament renal, amb una taxa de 65 donants per milió de població, segons les dades de la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN) i l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), que afirma que si el 2016 es va fregar la xifra rècord de 3.000 trasplantaments renals, el 2017 espera superar els 3.100.





Aquestes dades, que s'han donat a conèixer amb motiu de la segona edició del curs nacional Trasplantament en Acció, celebrat a San Lorenzo del Escorial per a MIR de Nefrologia de tot Espanya i organitzat per la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN) amb el patrocini de Chiesi, confirmen el "lideratge mundial" d'Espanya.





A la fi de 2016, de les 57.429 persones en tractament renal substitutiu a Espanya (TRS), 30.088 estaven amb un trasplantament renal funcionant (52,4%).





Per a la doctora Marta Crespo, del Grup de Treball a Trasplantament Renal de la SEN (SENTRA), aquestes dades reflecteixen que "el trasplantament renal és la millor opció de tractament per als nostres pacients amb malaltia renal crònica avançada (MRCA)".





"Afortunadament, és una opció especialment consolidada al nostre país, en el qual més de la meitat dels pacients que la pateixen estan trasplantats, el que fa necessari que els nous nefròlegs coneguin molt bé tot el relacionat amb el trasplantament renal", explica.





Trasplantament en Acció és un curs eminentment pràctic, que utilitza com a novetat tècniques de gamificació. En aquesta segona edició del curs s'ha utilitzat un 'potser' 'on line' amb 32 preguntes en relació al contingut tractat durant les sessions formatives. La participació va ser del 100%, i els 70 residents van poder consolidar alguns dels conceptes traslladats pels professors. Cada participant competia a través del seu mòbil, amb el qual podien escollir quina era la resposta correcta, tant el temps com la resposta impactaven així en el rànquing final.