Sant Sadurní d'Anoia rebutja declarar no grata a la ministra Dolors Montserrat

La CUP demanava que la ministra de Sanitat condemnarà les carregar policials.





El ple de l'Ajuntament de Sadurní d'Anoia ha rebutjat aquest dimarts una moció de la CUP que demanava condemnar les càrregues policials el dia del referèndum i declarar persona 'non grata' a la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, nascuda a la ciutat, " com a ministra del Govern del PP i per tant responsable directa de la violència policial ".



La moció ha comptat amb quatre vots a favor --la CUP i dues d'ERC--, quatre en contra -PSC i PP--vuit abstencions --dos d'ERC, quatre de PDeCAT i dos d'ICV-, ha informat el consistori en el seu compte de Twitter.



L'alcalde, Josep Maria Ribas (ERC), que governa per un pacte amb el PDeCAT, ha optat per l'abstenció i no ha exercit el vot de qualitat.