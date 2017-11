Miquel Iceta i Xavier Domènech aplanen el camí per a un possible pacte "post electoral"

Miquel Iceta i Xavier Domènech llancen totes les seves armes de seducció.









El candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmat que li agradaria tenir com a "aliat" al candidat de Catalunya a Comú-Podem, Xavier Domènech, a qui considera "un home sòlid", tot i que el dirigent socialista recela de la formació de la seva rival a les eleccions catalanes. Per la seva parteDomènech admet que se sentiria més còmode donant suport a Iceta però censura que el socialista parli de retallades però censura que el socialista parli de retallades



"M'agradaria tenir-lo d'aliat, però no sé si el tindré", ha dit Iceta en una entrevista a Onda Cero i durant una ronda en què havia de descriure als seus contrincants en els comicis del 21-D amb una paraula. Iceta ha qualificat Puigdemont (JuntsxCat) de "temerari", a Inés Acostades (Ciutadans) de "valent", ja Junqueras (ERC) de "astut però sense connotació negativa", ha precisat.



Durant l'entrevista, Iceta ha fet referència a la seva distanciament amb la companya de formació de Domènech i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de la ruptura d'acord de govern amb els socialistes al consistori de la capital catalana, i ha reconegut que no es parlen des de llavors.



En aquest sentit, Iceta no ha volgut aventurar un possible pacte amb els 'comuns' de Colau després de les eleccions catalanes. "No m'atreveixo a fer cap diagnòstic, perquè en els fets Colau sempre ha estat una mica seguidista dels independentistes", segons el candidat socialista, que s'ha postulat com el "millor president" que podria tenir la Generalitat.



"Estic convençut, perquè per projecte, tarannà i experiència sóc la persona que podria trenar més pactes al Parlament, i en la situació actual convé no decantar-se per l'extrem de la ruptura però tampoc en el de la revenja i l'immobilisme", ha defensat Iceta, reiterant que no farà president a cap independentista. "I faré tot el possible per evitar l'escenari negatiu de repetir eleccions", ha postil·lat.





Domènech admet que se sentiria més còmode donant suport a Iceta





El candidat de Catalunya En comú-Podem a la presidència de la Generalitat, Xavier Domènech, ha subratllat aquest dimarts que se sentiria més còmode donant el seu suport al líder del PSC, Miquel Iceta, que a la resta de formacions però ha censurat durament que el primer secretari dels socialistes catalans parli de retallades i hagi donat suport al PP "a canvi de res".





En declaracions a la Cadena Ser, s'ha mostrat convençut que aquesta formació serà decisiva per "configurar noves majories" a Catalunya "que no es configurin des de la unilateralitat". En aquest sentit, ha descartat un pacte amb el PP de Xavier García Albiol, que "representa pràcticament la xenofòbia", o amb Ciutadans d'Inés Acostades, l'aposta de l'expresident José María Aznar.





Preguntat pel candidat socialista, ha admès que se sentiria més còmode donant suport a Iceta, encara que li ha recriminat que, per la seva "sorpresa", apuntés fa poc a "retallades", que pacta amb hereus d'Unió --en referència a l'ex cap de files d'Unió Ramon Espadaler-- o que hagi donat suport al PP "a canvi de res" amb el 155.





Preguntat pel candidat socialista, ha admès que se sentiria més còmode donant suport a Iceta, encara que li ha recriminat que, per la seva "sorpresa", apuntés fa poc a "retallades", que pacta amb hereus d'Unió --en referència a l'ex cap de files d'Unió Ramon Espadaler-- o que hagi donat suport al PP "a canvi de res" amb el 155.









A més, ha retret a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que digui ara que la sortida unilateral per la crisi catalana no existeix i l'ha qualificat de "autoengany" i "deliri", a més de ser "mentida". Rovira ha negat l'existència d'una sortida unilateral per al conflicte sobiranista català i l'ha qualificat de "invent patentat per l'Estat espanyol".





"El més greu d'aquestes declaracions deriva de l'intent de fer coherent un relat que cada vegada és més i més i més incoherent", ha emfatitzat Domènech, que ha recordat que l'estratègia de la unilateralitat del Govern de Carles Puigdemont és la que ha portat a la situació actual.