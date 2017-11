La comissió de garanties de Podem no ha funcionat mai

Pablo Iglesias practica la "purga" entre els crítics.





Els partits polítics, tots, parlen de democràcia interna, però a l'hora de la veritat hi ha una regla indiscutible: es discutible fins que es marca una línia, a partir de la qual, no es discuteix més, sinó que tots han d'obeir i hi ha de seguir la línia. El que gosi fer un pas fora de la mateixa, és un heretge i mereix ser expulsat. Aquesta és la trista realitat de les organitzacions. El lamentable és que es diguin democràtiques. Aquí no se salva cap partit vell o nou.





En Podem, com en qualsevol altre partit, hi ha la Comissió de Garanties, que la van vendre com a independent i que havia de garantir, un marc de funcionament intern, més ètic, que el de la resta dels partits, i havia de ser més eficaç en l'aplicació de normes i resolució de conflictes. Però a més, segons els seus promotors "la Comissió constituïa un òrgan innovador capaç de promoure una cultura militant".





Aquesta és la teoria, perquè a la pràctica és una altra cosa ben diferent. La Comissió de Garanties nacionals i autonòmiques no funcionen. Cas que arriba a elles, cas que s'arxiva en un calaix, o en un altre lloc més segur: la paperera. Ningú resol res, per a desesperació dels militants que veuen com els seus drets es veuen vulnerats, sense que ningú els expliqui per què està succeint, si anaven a ser un model.





No hi ha organització, ia la cúpula de Madrid, amb Pablo Iglesias al capdavant, només li interessa el Congrés dels Diputats i els mitjans de comunicació amics, per fer-se la seva pròpia imatge. Però el que venen és fum. És una organització sense estructura, sense experiència i sense ganes de treballar.





Algú hauria d'explicar els casos que s'han arxivat o aquells que han arribat fins a la justícia per les denúncies de militants. Són molts encara els intentin invisibilitzar.





A Andalusia, on Podem està controlat per Teresa Rodríguez, amb mà dura. Allà els expedients es multipliquen i la fugida de militants no cessa. En altres comunitats autònomes, les denúncies són múltiples ia Catalunya, la Comissió crea sentències a "comptagotes" i les seves sentències són "patejades" o "oblidades sine diem" a Madrid, com passa a la resta de l'Estat.





Les irregularitats es segueixen produint per la desesperació dels militants que veuen com les seves il·lusions s'han anat als carnavals de Cadis, on està d'alcalde el marit de la Teresa, el conegut com Kichi.





Amb un partit així, on volen arribar ?, senzillament a seguir vivint de la xerrameca d'uns quants dirigents, que guanyen uns bons sous, tenen el compte bancari sanejada i els altres, "a obeir" perquè si no se'ls raspallen com està manat. És el model bolivarià, disfressat de modern.





Que s'assabentin tots, la Comissió de Garanties de Podem no ha funcionat mai, en cap part del territori espanyol i són centenars els casos de denúncies que estan presentades als jutjats. ¿Diran quantes ?.





I aquests de Podem són els que pretenen donar lliçons als altres? .