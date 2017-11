Tardà demana perdó al PSC per dir "fatxes" als socialistes: "Ho retiro"

Tardà demana perdó als socialistes









El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha demanat disculpes al PSOE, al PSC i al seu primer secretari, Miquel Iceta, per dir "fatxes" als socialistes durant el Ple d'aquest dimarts.





En el debat sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, Tardà va assenyalar directament als socialistes, assegurant que "sense la seva complicitat no hauria estat possible el 155, ni la supressió de l'autonomia catalana, ni hauria hagut empresonaments".





Però també es va queixar pel recurs del PSC que ha aconseguit que la Junta Electoral prohibeixi lluir el llaç groc de suport als "presos polítics" del procés independentista a les escoles durant la jornada electoral del 21 de desembre.





"Mai ens hauríem pensat que serien més fatxes que ells" (pel PP), va rematar.





"SINCERES DISCULPES"





"Indignat pel seu suport a l'article 155, per la complicitat en la intervenció de la Generalitat i la manca de solidaritat envers els presos, ahir vaig utilitzar el terme 'fatxes'. Us demano sinceres disculpes", ha escrit al seu compte de Twitter.









El diputat independentista considera "necessari corregir" aquest terme de "fatxa" perquè creu que, en utilitzar-lo per referir-se a un partit demòcrata, es "banalitza una ideologia perversa". "I no cal fer-ho. Per això retiro la paraula. I punt", ha explicat.





La que va ser vicesecretària general del PSOE i ara eurodiputada, Elena Valenciano, també ha retret aquest llenguatge de Tardà remarcant que "quan es diu 'fatxes' als demòcrates, s'està cometent un greu error, banalitzant l'horror del feixisme i demostrant un buit argumental escandalós ".