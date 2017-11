La vaga dels taxis és justa

Els taxistes espanyols fan una aturada de 24 hores









No és de rebut que els taxistes espanyols paguin "religiosament" els seus autònoms, els impostos municipals, l'IRPF i el combustible amb les seves càrregues fiscals indirectes, mentre que els Uber i els Cabify només es retraten fiscalment on tenen la seu fiscal com qualsevol altra multinacional a l'ús. És una baralla desigual que els Estats europeus han de guanyar sí o sí, i de forma immediata, perquè els seus ciutadans no tinguem la sensació que som carn de canó que només se'ns té en compte per al pagament d'impostos i que aquests grans emporis que són els que manen a l'FMI fan el que els ve de gust, contribuint menys i deslocalitzant empreses, mentre els nostres governs ni la UE no solucionin aquesta estafa col·lectiva.





La vaga d'avui està més que justificada, i fins seria justa si s'estengués a altres sectors, estafats impunement per aquesta doble vara de mesurar. A mi, com a usuari, em convé que hi hagi competència i que amb ella desapareguin ara les màfies del taxi que provoquen vagues salvatges quan toca revisar les tarifes, però, aquest interès individual, no m'impedeix solidaritzar-me amb aquests petits empresaris que cada dia es passen dotze hores al volant i acaben la seva vida laboral fets pols i amb una jubilació en precari, després d'haver assumit els inconvenients d'una feina tan dura i havent pagat tots els impostos que pateixen els treballadors que es regeixen per una llei de la Seguretat Social bastant injusta.





No em sembla malament que Uber i Cabify tinguin el seu lloc en el mercat de la competència, però en la proporció de llicències que els correspon, perquè han arribat els últims i sobretot, deixant els diners fiscals en les arques que controla el Senyor Montoro, i quants Ministres Montoros li succeeixin. Si després de fer totes aquestes coses, aquestes empreses decideixen guanyar menys o perdre diners, és el seu problema, però, sobretot, que no perjudiquin els que menys tenen i més treballen des de sempre, a més que cal obligar-los a complir fiscalment amb l'Estat que els acull. I, per descomptat, que els seus treballadors estiguin al dia de la Seguretat Social i facin la declaració de la renda, a més de habar correctament els idiomes oficials que reconeix la Constitució espanyola. El suposat examen de coneixement viari es dóna també per descomptat. Vaja, que res de dreceres legals i drets i deures, a l'ordre del dia.





Taxistes espanyols, ànim, i solidaritat amb la vostra jornada de vaga.