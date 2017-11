Treballadors del diari 'Sport' inicien aturades contra l'acomiadament del 42% de la plantilla

Recurs de periodistes a la redacció









Els treballadors del diari esportiu 'Sport', del grup Z, inicien aquest dimecres 29 de novembre aturades d'una hora contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat per l'empresa per acomiadar 35 de les 84 persones en plantilla, xifra que suposa el 42% del total.





El comitè d'empresa interpreta que aquesta mesura és una venjança pel fet que l'estiu passat, l'àrbitre designat pel departament de Treball de la Generalitat rebaixés el 21% al 8% les pretensions de retallada salarial que la publicació volia aplicar.





La proposta de reduir els sous en un 21% va provocar els passats 15 i 16 de maig una vaga a l''Sport' -també a 'El Periódico de Catalunya', on hi havia un pla similar-, conflicte que es va resoldre momentàniament quan el laude al qual es van sotmetre les parts va deixar la intenció de l'empresa en aquest 8%.





Les vagues es faran també els dies 30 de novembre i 4 i 5 de desembre, moment en què els treballadors decidiran si endureixen les mesures.





Coincidint amb les aturades d'una hora -de 5 a 6 de la tarda- hi haurà concentracions a la porta del diari, informa la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).





El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) dóna suport al comitè d'empresa i als treballadors de l''Sport' en el rebuig a aquest ERO i se solidaritza amb les mobilitzacions que han convocat. Considera que no hi ha raons objectives per presentar aquest ERO ja que les dades econòmiques del rotatiu no ho avalen.