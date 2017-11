Albiol sobre els presos: "Per molt que es baixin els pantalons no anem a perdonar"

Albiol diu que els exconsellers que es troben a la presó han de pagar pels seus actes









El candidat del PP a les eleccions del 21-D, Xavier García Albiol, ha dit aquest dimecres que els consellers cessats que es troben a la presó han de pagar pels seus actes tot i que ara assumeixin l'article 155 de la Constitució : "Per molt que es baixin els pantalons no els anem a perdonar".





En declaracions als mitjans abans de visitar el mercat de Llefià de Badalona, municipi del qual va ser alcalde en la passada legislatura, Albiol ha dit que "l'article 155 de Mariano Rajoy està fent que els independentistes es baixin els pantalons per sortir de la presó".





"M'enorgulleix que aquest article 155 estigui provocant aquesta renúncia als ideals, però em fa vergonya que ara diguin que tot era una broma" després de provocar divisió social i inseguretat jurídica i econòmica, ha afegit.





Per això, considera que "han de pagar políticament i als jutjats pel mal que han fet", per molt que ara acatin la Constitució i alguns d'ells concorrin a unes eleccions convocades a través de l'article 155.





Mentre el president cessat i candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, "diu que el 21D ha de servir per castigar el 155, el PP demana anar a votar per avalar-perquè ha manat als independentistes a casa" i ha permès començar a recuperar la normalitat, ha dit.





També s'ha referit a l'advertència de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que els constitucionalistes poden arrasar tot si guanyen: "Evidentment anem a arrasar tot el que han fet malament, la divisió social i la fugida d'empreses, i anem a treballar perquè no hi hagi veïns de primera i de segona".





Albiol ha cridat a posar punt i final a l'etapa independentista ia votar massivament per "manar Puigdemont, Junqueras i companyia al bagul dels records, tancar amb clau i llençar-lo al mar perquè no tornin a sortir".





L'ÚNIC CONTRA PODEM





Albiol també ha alertat que el PP és l'únic partit constitucionalista que no participarà en un Govern en què estigui Podem, ja que, segons ell, tant el PSC com Cs contemplen pactar amb la formació estada en cas que sigui necessari per formar govern.





De fet, ha demanat especialment al PSC que "treballi per a un govern constitucionalista, sigui coherent i trenqui els acords municipals" amb partits independentistes i en aquelles localitats adherides a l'AMI.





CELEBRA QUE NO HI HAGI LLUMS GROGS





També ha aplaudit la decisió de la Junta Electoral de prohibir il·luminar de groc les fonts de Barcelona en solidaritat amb els presos pel procés independentista, i que s'hagi obligat a retirar una pancarta que demanava la 'Llibertat dels presos polítics' a l'Ajuntament de Badalona.





"Des de les institucions no es pot demanar solidaritat amb els que van intentar el cop d'Estat", segons Albiol, que ha aplaudit que ambdós recursos hagin estat impulsats pel PP.





El candidat popular ha exalçat la pluralitat dels veïns de Badalona i ha dit que el president Mariano Rajoy "segur que en els pròxims dies visitarà" el municipi.