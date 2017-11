PP, PSOE i Cs aproven al Senat donar suport a la Marca Espanya i els productes catalans

El Senat defensa els productes catalans









El Senat ha aprovat aquest dimecres una moció impulsada pel PP a la qual s'han sumat PSOE i Cs, amb l'abstenció de Units Podem, per instar el Govern central a donar suport a tots els productes, inclosos els catalans, de la Marca Espanya evitant boicot als productes catalans.





La moció ha obtingut 204 vots a favor, 26 en contra i 21 abstencions, mentre que en contra han votat els senadors d'ERC, PNB, PDeCAT, Coalició Canària, Compromís i Bildu.





En la seva defensa, el senador popular Vicente Aroca ha expressat el seu suport al poble català perquè la comunitat surti de la situació econòmica, que al seu parer, li ha sumit els dirigents independentistes.





Aroca s'ha mostrat "radicalment" en contra del boicot comercial, per això ha demanat diferenciar entre ciutadans i governants, assenyalant que un boicot té conseqüències econòmiques perjudicials "per a tots" i "no té sentit" en un món globalitzat.





Les crítiques de l'oposició s'han centrat en l'"electoralisme" i la "ideologia", que al seu parer, amaga la moció.





El PSOE ha acabat donant suport a la iniciativa com a exercici de "responsabilitat" i "per tal d'evitar mals majors", al·legant que l'objectiu final de la mesura és "desbloquejar el boicot".





El PSOE ha presentat una esmena transaccional, que finalment no ha estat acceptada pel PP, perquè s'inclogui una campanya de conscienciació sobre el "perjudici que suposa comportaments de boicot" i "apel·lant a la solidaritat entre espanyols".





Per part de Cs, el senador Luis Crisol, ha defensat que el boicot "no té sentit per als catalans ni per a la resta d'espanyols", alertant que moltes empreses catalans pateixen el que considera un "doble boicot": un per ser catalanes i altres dins de la comunitat per haver mostrat el seu desig d'abandonar Catalunya.





El grup de Units Podem ha justificat la seva abstenció apuntant al fet que la iniciativa "aprofundeix en la ferida" i en ella el PP no fa "cap tipus" d'autocrítica.





"El que passa a Espanya té a veure amb el que no ha fet el PP: donar una solució política al que demana la majoria de catalans, que és votar en un referèndum vinculant", ha replicat la senadora morada Sara Vilà.





ERC I PDECAT APUNTEN AL GOVERN CENTRAL





Les formacions independentistes al Senat han atribuït la inestabilitat econòmica al Govern central, assenyalant que la incertesa l'ha generada la violència usada pel Govern estatal i per la seva falta de diàleg.





Joaquim Ayats, d'ERC, ha dit no compartir el focus de la iniciativa: "No compartim el relat, ens agradaria que fos" no boicots ', sense haver de donar suport a la marca Espanya o la marca Catalunya ", ha explicat, per després atribuir al Govern central la inestabilitat econòmica que es viu a la comunitat.





Igualment, la senadora de PDeCAT Maria Teresa Rivero ha titllat la proposta de "vexatòria", "falsa" i "innecessària".

Segons ella, la campanya de deslocalització d'empreses catalanes unida a la "perversa política econòmica" del Govern central sobre Catalunya, la intervenció dels comptes de la Generalitat i el bloqueig de subvencions està darrere de la caiguda econòmica.





PNB s'ha mostrat en contra, assenyalant que la proposta està "trufada" d'ideologia i no millora l'economia "ni busca frenar la campanya de boicot", ha dit la senadora Maria Dolors Etxano.





Per part de Compromís, el senador Carles Mulet ha carregat contra la iniciativa popular assegurant que "no serveix absolutament per a res" i es tracta d'un exercici de "cinisme i hipocresia".





El senador valencià li ha recordat al PP el boicot a productes catalans i la campanya de recollida de signatures contra l'Estatut, acusant els populars de "treure rèdit electoral" a costa de fomentar "fòbies" en el si d'Espanya.