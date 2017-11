Endesa, Enagás i Gas Natural Fenosa, les empreses que millor informen accionistes, segons Deva

Reconeixen Endesa per la bona informació als accionistes









Endesa, Enagás i Gas Natural Fenosa són les tres companyies amb major puntuació en l'edició de 2017 de l'Informe Reporta, que des de 2010 realitza l'agència especialitzada en comunicació financera Deva per estudiar i promoure la informació que les companyies espanyoles faciliten als accionistes i grups de interès.





L'empresa amb major puntuació que no cotitza a l'Ibex 35 és Fluidra, que ocupa la vuitena posició per segon any consecutiu. Les següents companyies que no cotitzen són CIE Automotive (lloc 17) i Realia (18).





Per sectors, el primer lloc l'ocupa tecnologia i telecos (55 punts), tot i que les tres primeres posicions estan ocupades per companyies elèctriques.





El sector petroli i energia (54,6 punts) està en segon lloc, seguit de serveis financers i immobiliaris (47,1 punts), que no arriba a l'aprovat.





Segons l'agència, la puntuació mitjana descendeix 1,1 punts, fins als 43,2, "molt per sota de l'aprovat, no aconseguit en cap de les edicions anteriors de l'Informe Reporta".





D'altra banda, la mitjana de l'Ibex s'estableix en 68,2 punts, mateixa puntuació que en la passada edició, tot i que dues de les seves empreses obtenen menys de 32 punts.





No obstant això, la tendència és a l'alça "amb algunes endarrerides". "En general, pot dir-se que les empreses que reporten bé i ocupen les millors posicions ho fan cada vegada millor i les que reporten malament continuen estancades en les últimes posicions del rànquing", analitza Deva. La puntuació mitjana no aconsegueix superar l'aprovat.





"Això es deu al fet que l'esforç de millora de moltes de les empreses es descompensa amb l'estancament d'algunes que mai han prestat molta atenció a la comunicació amb els seus grups d'interès", afegeix la companyia, destacant la caiguda "d'altres que trien no comunicar perquè travessen moments delicats ".





De les 118 empreses de l'Índex General de la Borsa de Madrid (IGBM), 66 obtenen puntuacions "bones o acceptables", mentre que una mica menys de la meitat obtenen l'aprovat amb més de 50 punts. Destaquen "importants pujades" a Grifols (lloc 23, ha pujat 53 posicions), Arcelor Mittal (13, puja 21), Acerinox (que passa del 67 al 51) i Corporació Financera Alba (del 64 al 55).