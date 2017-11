Tres regidors de la CUP de Reus citats per delicte d'odi a la policia planten a la jutgessa

Concentració catalanista a Reus









Els regidors de la CUP a l'Ajuntament de Reus (Tarragona) Marta Llorens, Oriol Ciurana i Mariona Quadrada no s'han presentat aquest dimecres a la seva citació judicial com a investigats davant per un presumpte delicte d'odi cap a la Policia Nacional.





Cap dels tres ha comparegut davant el Jutjat d'Instrucció 2 de Reus que investiga la causa, encara que sí que ho han fet els seus advocats i el de la resta dels investigats -entre els quals hi ha l'alcalde de la localitat, Carles Pellicer (PDeCAT), i diversos regidors-, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





És la segona vegada que Llorens i Ciurana no es presenten davant la jutge, ja que ja havien estat citats per dimecres passat -dia en què van declarar l'alcalde i altres persones-, mentre que Quadrada és la primera vegada que desatén la crida, ja que la seva primera declaració s'havia posposat perquè la seva advocada tenia un altre assenyalament.





De moment, la magistrada no ha pres cap mesura en relació a aquests tres investigats i en els pròxims dies ha de resoldre el que consideri oportú, tot i que cada incompareixença porta com a conseqüència l'advertència de la possibilitat de detenció, han explicat fonts judicials.





Després de l'operatiu de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra el referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre, els portaveus municipals de PDeCAT-CiU, CUP, ERC i Ara Reus van signar un manifest que sostenia que la convivència es va alterar amb l'arribada a Reus de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional --que es van allotjar en hotels de la ciutat-- i criticava la intervenció policial a la jornada de votacions.





13 INVESTIGATS





La jutge investiga un total de 13 persones ja que, a més de l'alcalde i els sis regidors , estan investigats quatre bombers i dues persones d'un gimnàs; la causa està oberta per un suposat delicte d'incitació a l'odi i, en el cas dels bombers, també per malversació.





La causa es va obrir després d'una denúncia de la Policia Nacional per la polèmica generada per l'estada dels agents en un hotel de la ciutat per participar en l'operatiu contra l'1-O, i concretament sobre esdeveniments del dimarts 3 d'octubre, dia de aturada a Catalunya.





Al migdia d'aquest divendres, es va convocar davant de l'Hotel Gaudí de Reus, on estaven allotjats els agents, una manifestació contra la seva estada a la localitat i, d'altra banda, els grups municipals van signar el manifest que criticava "la violència brutal i injustificable" del dispositiu.