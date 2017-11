Junqueras, els exconsellers i 'els Jordis' declaren divendres davant el Suprem

Exconsellers van a l'Audiència Nacional









El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat a declarar divendres a partir de les 9.30 hores l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els altres set exconsellers que no acompanyen l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les i els expresidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural Jordi Sànchez, i Jordi Cuixart, respectivament, als quals interrogarà en el marc de la querella per rebel·lió i sedició que es va començar a tramitar contra ells a l'Audiència Nacional per la seva participació en el procés independentista i que l'alt tribunal va assumir el passat divendres.





Llarena ha adoptat aquesta decisió després de rebre els escrits en els quals les defenses dels 'Jordis', de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs i Joaquim Forn sol·liciten que el Suprem modifiqui la mesura de presó provisional que va ser adoptada per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela el passat 16 d'octubre al cas dels dos primers i des del passat 2 de novembre per als membres del exgovern. Això els permetria, tal com pretenen els exconsellers, participar en la campanya per a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya el 21 de desembre.





En els seus escrits, els exmandataris catalans han anat apropant-se a l'anomenada 'via Forcadell' que va facilitar la posada en llibertat per ordre del propi Llarena de la presidenta de la Mesa del Parlament de Catalunya, investigada igualment per rebel·lió a l'alt tribunal al costat d'altres exmembres de la Mesa del Parlament de Catalunya. Aquesta consisteix bàsicament en un acatament exprés de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, donar-li un valor simbòlic a la DUI, i en la renúncia a la unilateralitat en el procés independentista.