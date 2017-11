Barcelona debatrà els canvis i reptes de l'economia global

El 4 de desembre a la Llotja.





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) juntament amb la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya organitzaran el 4 de desembre a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.





Una jornada de debat per anticipar els canvis disruptius i emergents que marquen l'economia global i impulsar la innovació i l'ús de les noves tecnologies per part de les petites i mitjanes empreses.





La jornada, que portarà com a títol 'Tendències tecnològiques que canviaran la nostra societat', serà inaugurada pel secretari d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, José María Lassalle.





També hi participaran el delegat especial de l'Estat al CZFB, Jordi Cornet, i el president de la Fundació Incyde i la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet.





La sessió comptarà amb conferències magistrals per part d'analistes internacionals com el doctor en Economia i Economista en Cap de Tressis Societat de Valors, Daniel Lacalle, el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, entre d'altres.





Tots ells abordaran com els avenços tecnològics estan revolucionant la generació d'activitat i de valor afegit.





Així el debat es durà a terme amb la participació d'investigadors, divulgadors i departaments de R + D de grans empreses i indústries líders en el mercat.





La jornada neix vinculada al projecte d'Incubadores d'Alta Tecnologia que la Fundació Incyde impulsa amb el cofinançament dels fons Feder de la Unió Europea, per les quals es vertebren nous ecosistemes empresarials, científics i tecnològics que anticipen els canvis d'usos socials i la generació d'oportunitats de negoci.





TRANSFORMACIÓ DIGITAL





La cloenda de la jornada anirà a càrrec de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat.





L'eix transversal sobre el qual se centrarà el focus d'aquesta jornada barcelonina de tendències tecnològiques serà l'esport.





També la transformació digital 4.0 de l'entorn de cara a la quarta revolució industrial; la innovació disruptiva en salut i la transformació tecnològica i científica en l'alimentació i la gastronomia.