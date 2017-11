De humans, ciborgs i biohackers

La ciència ficció ha donat bon compte de les possibilitats que tanca combinar l'anatomia humana amb la tecnologia.





El cos malmès d'Anakin Skywalker sobreviu després del seu pas al Costat Fosc de la Fora gràcies a la sinistra armadura que caracteritza Darth Vader, ja convertit en icona de la cultura popular d'aquesta època.





La realitat també ha tractat la possibilitat d'incorporar elements elèctrics i electrònics al cos humà a través de la medicina.





La fusió de la biologia i la tecnologia és l'origen del ciborg, un ésser que està compost d'elements orgànics i cibernètics.





Tot i que és un concepte que remet a la ficció científica, ja hi ha nombroses experiències que han transformat a éssers humans, encara que siguin tímids canvis, de manera que poden definir-se com ciborgs.





Un dels pioners en aquest camp és Kevin Warwick , un investigador que actualment treballa a la Universitat de Coventry, i que ja el 1998 va posar en marxa dues experiències anomenades Project Cyborg 1.0 i Project Cyborg 2.0. Warwick ha experimentat amb el seu propi cos i amb el dels seus alumnes per dur a terme les seves investigacions.





En aquest sentit, va arribar a implantar-se un sensor al braç que abans només havia estat provat amb pollastres.





Gràcies a aquest dispositiu podia, per exemple, encendre els llums d'una habitació amb la ment o comunicar cervell a cervell amb la seva dona, que també va rebre un implant, de manera que cada vegada que un tancava la mà l'altre rebia un impuls.





No obstant, per AmberCase , una de les més reconegudes expertes en el terreny de l'antropologia ciborg, 1 ciborg és simplement algú que interactua amb tecnologia.





Segons ella "la tecnologia pot ser una extensió física o mental i no tenen per què estar implantada a la persona". Casi afirma que tots tenim un jo físic i un digital.





Les tendències actuals sobre ciborgs parlen de biohacking o millorar l'organisme humà a través de les tecnologies més avantguardistes.





Tot i que en informàtica el terme 'hack' té connotacions negatives, relacionades amb l'accés il·lícit a arxius i sistemes burlant les mesures de ciberseguretat, en aquest cas es planteja com una cosa positiva i desitjable, ja que pretén millorar la capacitat del cos i de les seves facultats afegint tecnologia, que pot ser tant un membre robòtic, com un microprocessador, una antena o sensors.





Els biohackers defineixen la seva disciplina com el desig de convertir-nos en la millor versió de nosaltres mateixos. Sovint persegueixen treure la biologia dels laboratoris d'investigació i portar-la a les llars.





Parteixen d'una filosofia 'Do It Yourself' -Fes-ho tu mateix- i defensen que cada un aprengui a crear els seus propis dispositius, si bé recomanen deixar-se en mans d'experts per a la implantació dels mateixos.





El primer ésser humà reconegut oficialment com un ciborg és l'artista Neil Harbisson , ja que va aconseguir el 2004 que l'administració de la Gran Bretanya li permetés renovar el seu passaport amb una foto en què apareix l'antena implantada al cap.





En principi sembla una tonteria, però va asseure un precedent, ja que Harbisson va aconseguir que les autoritats acceptessin que l'antena era una part de si mateix i no un complement, com poden ser unes ulleres de sol, un barret o un tocat.





Realment, l'antena és un sensor que envia senyals a un xip implantat en el seu crani Yeste converteix les freqüències de llum en vibracions perquè Neil sigui capaç d'escoltar els colors, ja que pateix una malaltia que el condemna a veure en blanc i negre.





El cas és que el mateix Neil Harbisson, juntament amb la coreògrafa Moon Ribas, ha fundat l'organització CyborgFoundation , una entitat defensoradel dret de cadascú a incorporar tecnologia en el seu cos paratransformarse a uncíborg.

La fundació defineix el ciborgismo (cyborgism) com els diferents tipus de relacions entre la tecnologia i els organismes, animant a tothom a que "es dissenyi a si mateix" ja que les "transespecies surtin de l'armari".





Podria semblar que la Cyborg Foundation ens convida a convertir-nos en superherois amb el seu atrevit discurs, quan ens diu: ¿quina mena d'habilitat vols potenciar? ¿Quina mena de sentit vols desenvolupar? ¿Està la tecnologia que necessites disponible?





Qui sap, potser estem a la vora d'un salt evolutiu; o tot és una exageració i una faula i seguirem sent els tristos humans de sempre.