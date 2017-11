El Constitucional avala la 'via exprés' del Parlament per aprovar les lleis de ruptura

No comparteix el criteri de l'Advocacia de l'Estat.





El Tribunal Constitucional ha declarat per unanimitat que si és constitucional la reforma del reglament del Parlament de Catalunya que va permetre aprovar per la via urgent i sense debats les lleis de ruptura amb Espanya.





També la Llei del Referèndum de l'1 d'octubre i les conegudes 'lleis de desconnexió', en interpretar que no s'exclou la possibilitat que els grups parlamentaris presentessin esmenes.





En una sentència, els magistrats del tribunal consideren que no és inconstitucional perquè la seva "redacció no vol dir que exclogui la possibilitat d'articular un tràmit de proposició d'esmenes i debat sobre elles", encara que la proposició de llei es tramita pel procediment de lectura única .





El TC reconeix que es guarda un "silenci" sobre aquesta qüestió del tràmit d'esmenes, però precisa que això no suposa que es prescindeixi d'ell, sinó que s'ha d'entendre com a falta expressa de previsió normativa.





D'aquesta manera, no comparteix el criteri de l'Advocacia de l'Estat que va recórrer aquesta reforma 'exprés' del Reglament a l'entendre que s'estava vulnerant l'article 23.2 de la Constitució Espanyola perquè no preveu de forma expressa la possibilitat d'interposar esmenes.





FASE D' ESMENES





En aquesta resolució s'explica que correspon ara al Parlament regular aquesta fase d'esmenes i que ho ha de fer respectant el dret de participació política.





En aquest sentit, avisa que en el cas hipotètic que s'exclogui la possibilitat de presentar esmenes, sí que s'estaria violant aquest article de la Carta Magna a restringir les facultats de participació de les minories en el procés legislatiu.





Destaca que aquestes minories només poden expressar el seu rebuig o acceptació, "i sense matisos", sobre una iniciativa que ha estat proposada per una majoria parlamentària.





De fet, subratlla que el dret d'esmena és el "nucli essencial de la funció representativa" en ser un dels instruments principals pel qual els diputats i grups parlamentaris participen, contribueixen i manifesten el seu posicionament en el procés d'elaboració de lleis.





Continua dient que a través d'elles els ciutadans poden conèixer la posició defensada pels seus representants i que està "al servei del pluralisme polític" en permetre que la minoria pugui fer propostes i pronunciar-se.





SUSPENSIÓ CAUTELAR





El passat 31 de juliol, el TC va suspendre cautelarment la reforma del reglament del Parlament, després d'admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Govern, fins que dictés sentència entrant en el fons de l'assumpte, cosa que ha passat aquest dimecres.