Un exosquelet ajudarà a nens amb atròfia muscular a caminar

Desenvolupat per Marsi-Bionics.





L'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat ha estat el primer centre a provar un exosquelet infantil pioner al món per l'atròfia muscular espinal.





Ha estat desenvolupat per Marsi-Bionics, en col·laboració amb el CSIC, el centre hospitalari i patrocinat per Escribano Mechanical & Engineering.





El Exoesquelet Atles 2020 possibilitarà a nens amb atròfia muscular espinal dur a terme una nova teràpia, suposant una ajuda tècnica a la mobilitat espacial i l'entrenament de la marxa.





De 12 quilograms de pes i fabricat amb alumini i titani, està dissenyat per ajudar el pacient a caminar i, en alguns casos, serà per primera vegada.





Fundació SEUR s'ha implicat des de l'inici del projecte realitzant el transport de l'exosquelet de forma gratuïta, tant per als assajos preclínics com per als clínics que s'han realitzat des d'octubre de 2016 entre els hospitals de Madrid i Barcelona, fins aquest últim desplaçament per al lliurament final.





QUALITAT DE VIDA





A més, l'organització també s'encarrega del trasllat de l'exosquelet a fires internacionals com la de Milà, per impulsar el projecte a través del coneixement del mateix per experts i institucions amb l'objectiu d'aconseguir que la iniciativa arribi al major nombre d'afectats possible per millorar seva qualitat de vida.





S'espera que en el futur hi hagi un exosquelet per a cada malaltia. De fet, un nou consorci liderat per Marsi Bionics en el qual col·laboren Escribano, l'Hospital Sant Joan de Déu, el CSIC i Eurecat, està ja treballant en un nou exosquelet per a una altra malaltia neuromuscular, la més freqüent en la infància: la distròfia muscular de Duchenne.