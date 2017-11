La contaminació causa 250 morts i 1.500 ingressos hospitalaris anuals a Barcelona

Els episodis de contaminació impacten sobre la salut.





Un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) xifra en un mínim de 250 morts i 1.500 ingressos hospitalaris anuals superar els límits de contaminació que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) durant l'última dècada.





En concret, l'estudi calcula que superar el límit mitjà anual de diòxid de nitrogen (NO2) de l'OMS ha provocat la mort de 90 persones i 67 hospitalitzacions anuals.





Mentre que superar la mitjana de partícules de suspensió PM 2,5 ha causat 162 morts per causes cardiovasculars i 1.386 urgències per malalties respiratòries, el que suma un total de 250 morts i 1.500 ingressos.





IMPACTE SOBRE LA SALUT





Així mateix, el ASPB ha analitzat l'impacte sobre la salut dels episodis de contaminació: l'episodi per PM10 de febrer de 2016 va provocar un augment de la mortalitat del 40% respecte a la xifra mitjana d'altres dies de la setmana sense episodi.





A llarg termini, ha dit que una reducció d'1 mg / m3 de la concentració mitjana de NO2 -que actualment és de 35,6 mg / M3 hagués evitat 59 morts a l'any.





Unna disminució de 5 mg / m3 provocaria fins a 295 morts menys, a més, si s'hagués reduït 1 mg / m3 la concentració mitjana de PM10 s'haguessin evitat 88 morts, i una reducció de 5 mg / m3 evitaria 436.





En aquest sentit, la principal conclusió del treball és que la contaminació té un major impacte en la salut a llarg termini que durant els episodis concrets.





L'Informe d'Avaluació de la Qualitat de l'Aire a la Ciutat de Barcelona 2016 de l'ASPB ja va alertar que el 2012 es van produir 650 morts per exposició a la contaminació a llarg termini.





Aquest treball ha analitzat dades reals entre els anys 2006 i 2016 de la capital catalana en relació a la contaminació captada per les 11 estacions de mesura que hi ha a la ciutat, així com la mortalitat, ingressos hospitalaris i visites als serveis d'urgències dels seus residents.





Aquest estudi permetrà mesurar l'impacte de les mesures contra la contaminació a curt, mitjà i llarg termini.